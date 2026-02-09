La fatiga del donante es uno de esos temas de los que poco se habla, pero que muchas organizaciones sociales ya estamos sintiendo.

No aparece en los reportes, no se mide en indicadores y casi nunca se reconoce en público, pero está ahí: en los correos que ya no se abren, en los mensajes que se quedan en visto, en las llamadas que antes se contestaban y hoy se posponen indefinidamente.

Durante años partimos de una idea cómoda: si la causa es buena, la gente va a donar. Y durante un tiempo funcionó. Pero el contexto cambió.

Hoy hay más organizaciones, más campañas, más eventos, más urgencias... y los mismos donantes. No hay una bolsa infinita de recursos ni de atención. El resultado es predecible: saturación.

La fatiga del donante no significa que la gente sea menos solidaria. Significa que está cansada de sentir que todo es urgente, que todo es crítico y que nunca es suficiente. Cuando cada mensaje dice “es ahora o nunca”, el “ahora” pierde fuerza.

A esto se suma un problema que pocas veces queremos aceptar: muchas organizaciones pedimos mal. Pedimos sin explicar, pedimos sin cerrar el ciclo, pedimos sin demostrar impacto claro.

Solicitamos apoyo una y otra vez, pero no siempre regresamos con resultados concretos, datos entendibles o historias que conecten con lo que realmente cambió gracias a esa donación.

El donante actual —persona o empresa— ya no quiere solo ayudar, quiere entender. Quiere saber qué pasó con su dinero, qué se logró, qué no funcionó y por qué.

Cuando esa información no llega, se genera una sensación silenciosa de inutilidad: “dono, pero no sé si esto mueve la aguja”. Y cuando alguien siente que su esfuerzo no hace diferencia, se retira, aunque no lo diga.

También hemos abusado de los mismos formatos. Eventos tras eventos, rifas, cenas, torneos, campañas exprés. Muchas organizaciones dependen casi exclusivamente de esto, sin construir una relación de largo plazo.

El donante se vuelve un cajero automático emocional: aparece cuando hay evento, desaparece cuando no. Eso desgasta a ambos lados.

La situación económica y social no ayuda. En estados como Sinaloa, la incertidumbre, la inseguridad y la presión financiera hacen que empresas y personas cuiden más sus recursos. No es falta de voluntad; es cautela. En ese contexto, pedir sin estrategia es casi una receta para el rechazo.

Hay otro punto incómodo: a veces prometemos más impacto del que realmente podemos generar. No por mala fe, sino por entusiasmo. Pero cuando la realidad no alcanza la narrativa, el donante lo percibe. Y la confianza, una vez dañada, cuesta mucho más que una donación perdida.

La clave está en cambiar el enfoque. Pasar de pedir dinero a construir relaciones. De hablar solo de necesidades a hablar de resultados. De campañas aisladas a estrategias sostenidas. De “ayúdame” a “mira lo que logramos juntos”.

La fatiga del donante no se combate pidiendo menos, sino pidiendo mejor. Con claridad, con honestidad, con datos, con autocrítica. Explicando no solo los éxitos, también los límites. Tratando al donante como socio, no como salvavidas.

Si las organizaciones no hacemos este ajuste, el desgaste seguirá creciendo. Y no porque las causas no importen, sino porque la forma en que las presentamos dejó de conectar. La buena noticia es que esto se puede corregir. Pero primero hay que reconocerlo. Y eso, paradójicamente, es lo que más nos cuesta.