Es satisfactorio constatar que la lectura analógica no ha sido desplazada por la lectura digital. Jamás lograrán los dispositivos electrónicos igualar la feliz experiencia de leer en un soporte físico, que permite palpar la textura del libro, oler el aroma de la tinta, acariciar el papel de las páginas y reposar la mirada en una superficie opaca

Acaba de finalizar la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Culiacán con notable éxito. Innumerables filas de jóvenes estudiantes se dieron cita en esa magna fiesta de las letras, para encontrarse con un fiel amigo que los acompañara en sus horas de regocijo, concentración y soledad.

Es satisfactorio constatar que la lectura analógica no ha sido desplazada por la lectura digital. Jamás lograrán los dispositivos electrónicos igualar la feliz experiencia de leer en un soporte físico, que permite palpar la textura del libro, oler el aroma de la tinta, acariciar el papel de las páginas y reposar la mirada en una superficie opaca.

Asimismo, se debe subrayar la superior concentración, y con menor esfuerzo, que se logra mediante la lectura en el libro físico, además de que permite realizar reflexiones más profundas y anotaciones al margen, o en un cuaderno habilitado ex profeso. La lectura, además de placentera, se convierte en una conversación íntima con un amigo y confidente.

En la lectura digital existe el peligro de mayores distracciones por la innumerable carga de notificaciones, así como por las ventanas emergentes que permiten ampliar la información, pero generan mayor distracción. Por lo demás, nunca será tan placentero fijar la vista en una página opaca, que en una superficie luminosa.

En fin, felicidades a todas las instituciones convocantes, así como a todos las editoriales, voluntarios y libreros participantes. Esperamos que la quinta edición sobrepase enormemente los logros de la presente.

Debemos seguir el consejo de Borges: “La lectura debe ser una de las formas de la felicidad... yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que sigan buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer”.

¿Leo felizmente?