La FIL cumple 39 años

Año con año, la FIL se convierte en un homenaje al libro y a la lectura, y también a los escritores, las escritoras y a las editoriales, con sus complejas estructuras, unas más que otras, dependiendo de su tamaño. Es también un homenaje a la pluralidad del pensamiento. Es un punto de unión en la diversidad.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) cumple 39 años en 2025, que han sido de éxitos continuos y cada vez con un mayor número de expositores, de negocios del libro, de actividades, de mesas de discusión y de público.

De todas las ferias del libro que se organizan en el mundo, la FIL es la que tiene el mayor número de visitantes y actividades; la Feria del Libro de Frankfurt sigue siendo la más grande en el negocio del libro. En 2024 hubo más de 900 mil asistentes y en esta ocasión se espera superar ese número.

La feria se realiza del 29 de noviembre al 7 de diciembre. En esta ocasión pude recorrer con mi compañera la gran cantidad de pabellones de exhibición de las más grandes editoriales del mundo, y otras no tanto, los días 29 y 30 de noviembre.

Y esos mismos días y el 1 de diciembre pudimos asistir a las presentaciones de libros, mesas de discusión y análisis, de las decenas que se organizan en los días que dura la FIL, en la que participan escritores, académicos e intelectuales de México y distintos países del mundo.

En esta ocasión, el domingo 30 de noviembre, tuve la oportunidad de participar, junto con Rubén Moreira Valdés, en la presentación del libro La voluntad invicta. De la guerrilla al compromiso democrático (Ediciones Cal y Arena, 2025), donde Jesús Zambrano hace un relato de su paso por la política, desde sus años en la guerrilla.

La FIL, en su 39 aniversario, estuvo dedicada a la ciudad condal de Barcelona, España, que trajo a 70 escritores y escritoras, y el premio de Literatura en Lenguas Romances se entregó a Amin Maalouf (Líbano, 1949), el extraordinario escritor de origen libanés, que vive en Francia y escribe en francés.

Año con año, la FIL se convierte en un homenaje al libro y a la lectura y también a los escritores, las escritoras y a las editoriales, con sus complejas estructuras, unas más que otras, dependiendo de su tamaño. Es también un homenaje a la pluralidad del pensamiento. Es un punto de unión en la diversidad.

La FIL es impresionante por muchas razones, y se percibe siempre, llama la atención, un ambiente relajado y amigable, de verdadera fiesta, que se manifiesta en los pasillos llenos de personas, en los pabellones de las editoriales y librerías, en las presentaciones de libros y en las mesas de discusión y análisis.

En esta ocasión nos impresionó mucho la cantidad de jóvenes, que se veían en todos los espacios de la feria, y también los pabellones de editoriales especializadas en libros para niños. Es notable, digno de celebrarse, la abundancia de títulos y también la calidad de su diseño e impresión. Nos hicimos de libros para nuestro nieto y nieta. Editados en Alemania, España, Centroamérica y México. En 2024, una quinta parte de las y los asistentes visitó los pabellones de estas editoriales.

A mi compañera y a mí nos gustó la mesa en homenaje a Mario Vargas Llosa (1936-2025), con la participación del español Javier Cercas, el cubano Leonardo Padura, la colombiana Pilar Reyes y la mexicana Marisol Schulz, la actual directora de la FIL. Los participantes hablaron de su relación con este extraordinario escritor peruano, Premio Nobel de Literatura 2010. Y también la dedicada al pensamiento de la filósofa alemana Hannah Arendt (1906-1975).

Nos resultaron muy interesantes una participación de Javier Cercas donde habló de su familia, de cómo emigraron de la Extremadura pobre a la rica Barcelona en la década de 1960, y de la manera que se hizo escritor. Y otra de Leonardo Padura, que habló de su libro más reciente, Morir en la arena (Tusquets, 2025), sobre el dolor de su generación que se quedó a vivir en Cuba. En su intervención ofreció un análisis de la situación crítica que se vive en la isla, desde hace ya décadas.

La FIL es también un gran espacio para encontrarse con amigas y amigos, unos que vienen a presentar sus obras más recientes y otros que las comentan. También los que participan en las mesas de análisis, y otros que vienen a recorrerla y enterarse de las novedades editoriales. En 2026, la FIL cumple 40 años, va a ser un evento más, de homenaje al libro y a los lectores, y también a la pluralidad de las ideas y a las distintas maneras de pensar el mundo. Deseo a la FIL muchos años más. México la necesita.