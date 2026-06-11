La filosofía del futbol

Toda contienda deportiva conlleva una extremada dosis de disciplina, enfoque, estrategia y proyecto filosófico.

De entrada, habrá que matizar el título de la presente columna. Un título más preciso sería: La filosofía del deporte, puesto que toda contienda deportiva conlleva una extremada dosis de disciplina, enfoque, estrategia y proyecto filosófico.

De futbol han escrito muchos autores: el periodista polaco Ryszard Kapuściński escribió un texto llamado “La guerra del futbol”; Eduardo Galeano, “El futbol a sol y a sombra”; “Fiebre en las gradas”, de Nick Hornby; “Futbol, una religión en busca de un Dios”, de Manuel Vázquez Montalbán; “Los once de la tribu” y “Dios es redondo”, de Juan Villoro; “De futbol somos”, dirigido por Rafael Pérez Gay; así como una obra de compilación de varios autores: “¿La pelota no dobla? Ensayos filosóficos en torno al futbol”, por citar algunos, pero la lista es muy amplia.

A nivel local, Arturo Santamaría Gómez y Eduardo Sáinz Díaz, abordan también el tópico del futbol en, al menos, dos de sus libros: “El futbolista Sinaloense: Talento, fuerza y garra” y “Turismo y futbol 2026”.

El futbol es un deporte muy popular, como señaló el escritor Paul Auster recordando que, en 1998, alrededor de un millón de personas se reunieron en París, en los Campos Elíseos, para celebrar la victoria de Francia en el Mundial de Futbol, haciendo la comparación de que era la mayor manifestación de alegría pública desde la liberación de los nazis, en 1944.

Jorge Alberto Meneses Cárdenas, en su ensayo: El futbol nos une: socialización, ritual e identidad en torno al futbol, indicó: “¡Gooooooooooooool!” es, quizá, una de las palabras “más” deseadas por decir en todo el mundo en un fin de semana, independientemente del idioma. Esto es resultado de que durante décadas el futbol se ha convertido en el deporte-espectáculo más popular del planeta”.

¿Filosofo sobre el futbol?