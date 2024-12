La geopolítica de la menopausia

La menopausia ha sido históricamente tratada desde una perspectiva patriarcal, con un enfoque que subestima sus implicaciones. Este enfoque refleja la discriminación estructural que enfrentan las mujeres mayores de 45 o 50 años y quienes la viven aún antes. Son tratadas como si su valor disminuyera al llegar a esta etapa de vida.

La menopausia ha sido vista como una enfermedad o un tabú en nuestras sociedades y no como lo que realmente es: una etapa natural en la vida de todas las mujeres. El impacto de esta perspectiva va más allá del ámbito personal o médico, afectando a las mujeres en distintos ámbitos de su vida, incluido el laboral, el económico y hasta en el espacio político. Si analizamos la menopausia desde una perspectiva de género y derechos humanos quedará más claro esto, así como las consecuencias de seguirla estigmatizando o ignorando.

Menopausia, derechos humanos

y desigualdad de género

La menopausia ha sido históricamente tratada desde una perspectiva patriarcal, con un enfoque que subestima sus implicaciones. Este enfoque refleja la discriminación estructural que enfrentan las mujeres mayores de 45 o 50 años y quienes la viven aún antes. Son tratadas como si su valor disminuyera al llegar a esta etapa de vida. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi 1.000 millones de mujeres la estarán transitando para 2025, lo que representa una parte significativa de la población mundial. Las mujeres perimenopáusicas necesitan tener acceso a servicios sanitarios de calidad y a comunidades y sistemas que les puedan dar respaldo. Esto, sin embargo, no es una realidad para la mayoría de ellas y la desigualdad se acrecenta aún más en países en desarrollo.

Espacios amigables con

la menopausia, una cuestión

de justicia, igualdad, inclusión

y ambiente laboral

Algunas empresas están comenzando a instrumentar políticas específicas para retener a mujeres mayores y mejorar la retención a través de medidas de apoyo psicológico, médico y de flexibilidad laboral. Sin embargo, estas iniciativas son todavía la excepción y no la norma.

El concepto de lugares de trabajo menopause-friendly está ganando atención en países como Reino Unido, donde las empresas comienzan a reconocer el impacto de la menopausia en sus empleadas y en el desempeño global de las empresas y los entornos laborales. Un estudio de Mayo Clinic reveló que “Los síntomas de la menopausia plantean desafíos en el lugar de trabajo que pueden manifestarse como niveles más altos de productividad laboral perdida (presentismo), días de trabajo perdidos (ausentismo) y un mayor número de visitas médicas ambulatorias”. En 2020 se calculó que esto tuvo un costo anual en Estados Unidos de US$ 1.800 millones por días perdidos y de casi US$ 25.000 millones en costos médicos. El reporte del Parlamento Británico “Menopausia en el lugar de trabajo” señaló que cada año se pierden 14 millones de días laborales y 1.8 billones de libras en productividad.

Geopolítica y menopausia.

Las disparidades globales

La menopausia se vive de manera muy diferente en diversas partes del mundo y esto tiene un componente político y cultural estructural. En Japón, por ejemplo, las mujeres reciben tratamientos tradicionales como el uso de hierbas naturales, mientras que en Europa y América del Norte se recurre a terapias de reemplazo hormonal. En muchos países de América Latina, África y Asia, la menopausia sigue siendo un tema tabú, lo que limita el acceso a la atención médica y al apoyo psicológico necesario.

Desde una perspectiva geopolítica, las mujeres en edad menopáusica son un grupo demográfico que no está siendo debidamente considerado en las políticas públicas de salud, a pesar del envejecimiento global de la población. Países como Suecia y Dinamarca han implementado políticas progresistas en el cuidado de la salud de las mujeres mayores, pero otras regiones del mundo aún no han dado pasos significativos en este tema. No sólo eso, su realidad, necesidades y desafíos permanecen invisibilizados.