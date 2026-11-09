Una Gobernadora y quienes desempeñan los puestos de alcaldes muy poco pueden hacer frente a un conflicto criminal de tal magnitud que ni el Gobierno federal ha sido eficaz en contener la violencia exacerbada que deriva

Invariablemente se le ve sonriendo a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava en los 75 días de desempeñar el cargo en medio de las crisis social, económica y política que, reconoce ella, es de complejidad mayor y necesita de la contribución de todos “desde nuestra trinchera y en nuestras funciones para que nuestro estado recupere la tranquilidad”. Sin embargo, los crímenes aumentan, el miedo colectivo no cesa y las autoridades estructuran en tal escenario de violencia extrema eventos masivos como el de la Feria Ganadera de Culiacán que ya recibió de parte de la delincuencia la correspondiente acción de amedrentamiento.

Graciela Domínguez es una mujer que siempre trae la sonrisa a flor de labios y su equipo de imagen la ha remarcado como estrategia de empatía social, sin importar la naturaleza de los eventos que preside. En una reciente fotografía en la que aparece acompañada por el boxeador Marco Verde, durante la Jornada por la paz y contra las adicciones en Culiacán, se le percibe riendo a carcajadas al igual que el deportista, proyectándola como una Mandataria feliz frente a una sociedad desdichada.

Pero en tal contexto la política chametlense estructuró lo que es quizá el más sincero posicionamiento respecto a la crisis de la seguridad pública que hoy llega a los 26 meses ininterrumpidos. Al referirse a los más de 20 mil efectivos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y policías federales y estatales que tratan de pacificar a Sinaloa agregó la expresión de “bien lo dicen, a pesar de eso sigue habiendo homicidios. ¿Por qué? Porque la complejidad es mayor”.

Habrá que revisar con la potente lente del microscopio social la agenda de la Gobernadora durante las 10 semanas al frente del timón de la nave sinaloense para determinar que el tiempo lo ha invertido en la dispersión de apoyos a través del programa Sinaloa Equipa y de ayuda emergente a comunidades costeras afectadas por el fenómeno mar de fondo, la limpia en el Gabinete de miembros del grupo político denominado “rochistas”, asistencia a las Mesas de Seguridad, reuniones con sectores productivos, y gestión de recursos públicos para cerrar el año fiscal. Destaca también la perfecta subordinación a lo que le sea dispuesto desde Palacio Nacional.

Es decir, lo que hace es ajustarse exactamente al margen de acción que le permite la realidad que permanece desde que el 9 de septiembre de 2024 estalló el choque atroz entre los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada y los de Joaquín “El Chapo” Guzmán por la disputa del control del Cártel de Sinaloa, traducido en la enorme herida social de más de 4 mil homicidios dolosos, 4 mil 500 privaciones ilegales de la libertad y daños incuantificables a la economía de las familias y actividades productivas. El mismo estrecho espacio de operación que tuvieron el hoy Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y también Geraldine Bonilla que ocupó la titularidad del Ejecutivo estatal de manera provisoria.

Una Gobernadora y quienes desempeñan los puestos de alcaldes muy poco pueden hacer frente a un conflicto criminal de tal magnitud que ni el Gobierno federal ha sido eficaz en contener la violencia exacerbada que deriva. A los políticos a cargo de instituciones estatales y municipales les compete atemperar el sentimiento colectivo de desamparo y ausencia de autoridad, labor nada fácil cuando a la escena trágica entran intereses políticos y mentalidades enfermizas que le apuestan a mayor barbarie que les facilite imponer la premisa oportunista de piérdase toda esperanza.

En este punto de complicada resolución resulta pertinente esclarecer si los equipos de comunicación y relaciones públicas de Domínguez Nava analizan qué tanto deben difundir a la Gobernadora con la sonrisa que no le es nueva y en qué situaciones mostrarla como la Mandataria que sufre tanto como las familias de los muertos, los desaparecidos, los desplazados y los que tenían un negocio o empresa y lo perdieron por la narcoguerra. ¿En qué medida y para qué un Gobierno que es tan víctima del crimen como cualquier ciudadano debe mostrar semblantes alegres ante la adversidad?

Y más cuando la mujer que tomó en sus manos el colosal desafió de la gobernabilidad sinaloense nombra al problema como lo que es, omite matizarlo con frases huecas, y emplaza a los ciudadanos en general a participar en la nada fácil encomienda de recuperar la tranquilidad. Esto sería lo encomiable sin caer en la seducción de presentar caras contentas a lo que de antemano es aflictivo.