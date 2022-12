‘Sospecho que no pasará mucho tiempo, tal vez en algún momento de este invierno, antes de que los gobiernos occidentales recurran a la energía nuclear a lo grande. Hay indicios de que ya lo están haciendo. En resumen, el engaño verde es una enorme distorsión del mercado, una bendición disfrazada. Las distorsiones en el mercado permiten que los especuladores astutos se posicionen para obtener grandes ganancias potenciales a medida que chocan con la realidad.’.

Amid Energy Crisis, the Green Delusion Collides With Reality... Here’s What Happens Next

En medio de la crisis energética, el engaño verde choca con la realidad... Esto es lo que sucede a continuación

Por Nick Giambruno

“25 refrigeradores. Ese es el consumo adicional de electricidad por hogar si el hogar estadounidense promedio adoptara vehículos eléctricos. El congresista Thomas Massie, ingeniero eléctrico, reveló esta información mientras discutía con Pete Buttigieg, el Secretario de Transporte, el plan del Presidente Biden para que el 50 por ciento de los automóviles vendidos en los EE.UU. sean eléctricos para 2030.

La red actual y futura en la mayoría de los lugares no podrá soportar cada hogar con 25 refrigeradores, ni siquiera cerca. Basta con mirar a California, donde la red ya se está doblando bajo la carga existente.

Massie afirma, correctamente en mi opinión, que la noción de la adopción generalizada de vehículos eléctricos en el corto plazo es una fantasía peligrosa basada en la ciencia política, no en la ingeniería sólida.

Sin embargo, los gobiernos occidentales se están volcando en evitar los hidrocarburos, especialmente los de origen ruso, y promover las llamadas tecnologías ‘verdes’, como los vehículos eléctricos y las supuestas energías renovables, como la eólica y la solar, que se denominan mejor como poco confiables.

Aquí está el gran problema. La energía eólica y la solar pueden ser útiles en situaciones específicas. Pero es ridículo pensar que pueden proporcionar energía confiable para una economía industrial avanzada incluso como lo son ahora. No es complicado. Cuando se trata de energía de carga base confiable, la mayoría de la humanidad tiene solo tres opciones:

1) hidrocarburos: carbón, petróleo y gas.

2) energía nuclear.

3) abandonar la civilización moderna por un nivel de vida preindustrial.

Aparte de los extraterrestres amistosos que ofrezcan una nueva tecnología de energía mágica, no hay otras alternativas mayoritarias. Entonces, con la intención de los gobiernos occidentales de volverse ecológicos, sancionar a Rusia y evitar los hidrocarburos, todo se reduce a una simple elección. Pueden adoptar la energía nuclear, que tiene cero emisiones de carbono, o renunciar a la electricidad confiable.

Sospecho que no pasará mucho tiempo, tal vez en algún momento de este invierno, antes de que los gobiernos occidentales recurran a la energía nuclear a lo grande. Hay indicios de que ya lo están haciendo.

En resumen, el engaño verde es una enorme distorsión del mercado, una bendición disfrazada. Las distorsiones en el mercado permiten que los especuladores astutos se posicionen para obtener grandes ganancias potenciales a medida que chocan con la realidad.

Las existencias mineras de uranio son las principales beneficiarias de esta tendencia. Está haciendo que la ya atractiva situación de oferta/demanda de uranio sea aún más atractiva. Las centrales nucleares representan la mayor parte de la demanda de uranio. Están inseparablemente vinculadas al precio del uranio y a los ciclos del mercado.

Una planta de energía nuclear produce energía mediante la división de átomos de uranio. La energía liberada hierve el agua, produciendo vapor que impulsa los generadores de turbina. Estas plantas utilizan combustible elaborado a partir de mineral de uranio. Primero, los mineros extraen el mineral del suelo. Luego se enriquece y se convierte en gránulos de combustible.

Cada año, las plantas nucleares activas del mundo necesitan alrededor de 137 millones de libras de uranio. Esta demanda es inflexible, por lo que las centrales deben obtener uranio o se apagan las luces. Combine esta demanda inflexible con una situación de oferta precaria, en la que la mayor parte de la producción se produce en regiones inestables, como África y Asia Central. Además, por lo general lleva 10 años poner en funcionamiento una nueva mina.

En resumen, es difícil para los productores aumentar la producción mientras aumenta la demanda de uranio. A menudo les lleva años ponerse al día. Como resultado, el precio es la única manera de que el mercado se resuelva por sí mismo. Es por eso que el precio del uranio puede tener picos extraordinarios. Sin embargo, el mercado de uranio no se equilibra durante estos períodos. El precio del uranio a menudo se excede, creando un enorme mercado alcista, que luego se convierte en un gran mercado bajista”.

