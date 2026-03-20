‘La habitación de al lado’ aborda el dolor de la pérdida, el límite de la existencia, el derecho a una muerte digna, y también la amistad, la empatía y la solidaridad.

La habitación de al lado (The Room Next Door) (España, 2024) es el primer largometraje en inglés del español Pedro Almodóvar. En la historia, Ingrid (Julianne Moore) y Martha (Tilda Swinton), fueron amigas en la juventud y trabajaron en la misma revista.

Ingrid se convierte en novelista y Martha en reportera de guerra. Las circunstancias de la vida las separan y, después de muchos años sin tener contacto, vuelven a encontrarse. Martha tiene cáncer terminal, e Ingrid, ha construido una exitosa carrera como escritora.

Se cuenta la historia del reencuentro, y la manera como Martha convence a Ingrid de que la acompañe en sus últimos días, hasta que ella se anime a tomar una pastilla para morir con dignidad, bajo sus propios términos. No en una cama de hospital, intubada, sino en un ambiente de paz, cerca de la naturaleza, conversando con una amiga y escuchando a los pájaros cantar.

Almodóvar, de manera pausada, desarrolla la historia de las dos amigas que platican de su pasado, de sus antiguos romances, las experiencias que compartieron, la complicada relación que Martha tuvo tanto con el padre de su hija, como con ella misma, y del trabajo de ambas.

La historia aborda el dolor de la pérdida, el límite de la existencia, el derecho a una muerte digna, y también la amistad, la empatía y la solidaridad.

La crítica especializada reconoce el trabajo de Julianne Moore y Tilda Swinton, y hablan de una gran interpretación de los papeles que les toca representar. De la contención de sus emociones.

Almodóvar trata el tema de la muerte de una manera donde está presente la tristeza y el dolor, pero también la dignidad y la aceptación de esta realidad a la que todas y todos nos tenemos que enfrentar.

Una crítica sostiene que es la película más arriesgada del director español, y que marca “un punto y aparte en la filmografía y en la vida de Almodóvar”. La película, dice otro, coincido con él, va a lo esencial y preside de toda floritura. En ella hay claros tintes de Ingmar Bergman. Me conmovió.

En 2024, en el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, esta obra de Almodóvar ganó el León de Oro como mejor película.