En tanto se completa o reconstruye el sostén jurídico de combate a los delitos que afectan al patrimonio público, la corrupción organizada perfecciona los modos de librar las carpetas de investigación y las sentencias condenatorias de los jueces. Los saqueadores del erario acuden a la mentira, el amedrentamiento, la agresión y el cinismo para evadir la sanción legal.

Con el reconocimiento unánime a la visión y posicionamiento que le dio a la organización Iniciativa Sinaloa, Silber Alonso Meza Camacho deja la Dirección Ejecutiva pero se queda su aportación para el fortalecimiento del centro ciudadano de investigación que se ha convertido en la más potente lupa cívica colocada encima del quehacer gubernamental. Por si alguien lo quiere imitar, ahí está el molde para que la fiscalización de la cosa pública sea de aquí en adelante regla y necesidad social.

Hablando en estricto apego a la realidad, Silber Meza ocupó los vacíos que deja la estructura formal de combate a la descomposición política, financiera y administrativa que le carcome los cimientos de desarrollo a Sinaloa. Indeciso frente a la encrucijada de solapar al poder público o ceñirlo con toda la fuerza de la normatividad vigente a la tendencia irreversible de la rendición de cuentas, para nadie es desconocido que el sistema estatal anticorrupción optó por la primera y más falsa puerta.

Periodista de una gran trayectoria en lo nacional y lo local, el que abandona el timón pero no el barco le hereda a la sociedad civil un modelo que en un principio creó y legitimó Norma Sánchez, la anterior directora; que perfeccionó y prestigió Silber Meza y que ahora le corresponderá a Marlene León Fontes, quien toma el mando, sostener y llevar más alto los propósitos de la organización.

Independientemente de otros esfuerzos de órganos no gubernamentales en favor de sanear y transparentar el quehacer de los entes públicos, como son los casos de Observatorio Ciudadano en Mazatlán y Vigilantes Ciudadanos en Los Mochis, a Sinaloa le urgen afanes dispuestos a correr todos los riesgos que implica la valiente auditoría social, inconvenientes y amenazas que son muchas y son enfermizas.

Luchando en contra de tales impudores y peligros, Silber Meza dirigió la presentación de más de 10 denuncias administrativas por posibles hechos de corrupción que emanaron de cinco investigaciones que visibilizaron los desafíos de los procedimientos de contrataciones públicas en obras y servicios de salud, los sistemas de contratación de empresas fantasma en la administración pública y los riesgos de conflictos de intereses en el poder político.

También sobresalen el fortalecimiento de la presencia de la organización dentro y fuera de Sinaloa, al liderar proyectos de incidencia en materia anticorrupción en Sinaloa, Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por primera vez se obtuvieron fondos de organizaciones internacionales los cuales permitieron que Iniciativa Sinaloa avanzara en la concreción de sus objetivos. Logró promover junto a otras organizaciones las iniciativas para la protección a periodistas y defensores de la libertad de expresión y otra para establecer controles más efectivos de la corrupción en obras públicas.

Si bien es cierto que se trata de un esfuerzo colectivo, el parámetro que establece Silber Meza es un reto a superar no para Marlene León ni para Iniciativa Sinaloa en sí, sino para la sociedad sinaloense que a estas alturas nunca más debiera permitir que los servidores públicos le roben un solo peso. Inclusive nadie desde la tenacidad personal o colectiva tendría motivos para dejar abandonados a los que exigen honestidad en el gasto gubernamental, así sea desde la compra de un lápiz hasta la construcción de una carretera.

Tampoco hay que generar la idea de que el combate a la corrupción o el acompañamiento a las ONG’s son encomiendas fáciles. No hay tantos Silber Meza como para juntarlos y ganar todas las batallas emprendidas. Lo que sí se tiene en Sinaloa es la semilla depositada en el terreno fértil de la participación ciudadana, esa simiente que un día será el bosque que le cierre el paso a la hiedra que pudre todo lo que toca en el mal desempeño de los gobiernos.

Como lo señala Norma Sánchez, ex directora de Iniciativa Sinaloa y ex integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, institución que no cambia está condenada a morir. La evolución y proyección, así como las garras y dientes que Silber Meza le dio a este centro ciudadano de investigación, prosiguen en la divisa fundamental de cada día amarrarles más las manos a quienes ejercen la función pública creyendo que van por el interminable botín impunemente robado.