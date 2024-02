Hidrofobia: síntomas cognitivos

Hidrofobia: síntomas conductuales

Para evitar lo máximo posible tener delante el estímulo aversivo las personas acaban desarrollando tácticas y métodos para no afrontar sus miedos. Estas tácticas son conocidas como conductas evitativas y suelen estar presentes en todas las fobias. Las principales conductas evitatorias que utilizarían los hidrofóbicos serían: No ir a la playa. No ir a la piscina. No ducharse. No beber agua.

La hidrofobia puede aparecer de dos grandes maneras:

1. Multifactorial: La primera de las causas de la hidrofobia es la más frecuente y sería de la misma manera que aparecen las demás fobias. Es decir, no hay una causalidad exacta pero existen un seguido de factores que pueden determinar su aparición. Para la adquisición de la hidrofobia más habitual, estos serían los factores más comunes asociados a la aparición de la hidrofobia:

· Haber vivido u observado eventos traumáticos relacionados con el agua. Como por ejemplo, haber estado a punto de ser ahogado.

· No haber desarrollado habilidades de nadar en una temprana edad.

· Adquisición de falsas creencias sobre la peligrosidad del agua en la niñez.

· Predisposición genética a la ansiedad.

2. Hidrofobia a partir de la rabia: ¿Por qué la rabia da hidrofobia? La rabia es una enfermedad vírica infecciosa que puede afectar a todos los mamíferos y su forma más común de transmisión es por mordedura. El virus de la rabia ataca al encéfalo causando encefalitis y con ello una gran cantidad de síntomas que van evolucionando a lo largo de un seguido de fases hasta terminar con la muerte.

En una fase avanzada es donde suele aparecer la hidrofobia. ¿Por qué la rabia causa hidrofobia? Su presencia es debido a la inflamación y el surgimiento de espasmos en la faringe que dificultan tragar cualquier líquido además de ser un proceso doloroso. Esto crea de forma natural una aversión hacia el agua. La hidrofobia suele presentarse tan a menudo que el nombre de “hidrofobia” suele ser un forma alternativa de llamar a esta enfermedad.

Distinguir una hidrofobia por rabia de una más clásica es bastante fácil, pues el origen y los síntomas fisiológicos que la acompañan hacen un cuadro clínico completamente distintivo. Por suerte, la rabia puede ser prevenida y curada gracias a la existencia de vacunas contra la rabia.