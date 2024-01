La hidrofobia: Mal poco usual (o al menos visible) en el Mahatlán de mi infancia y adolescencia.

Hidrofobia: significado

Hidrofóbico: definición

La hidrofobia se puede expresar de maneras distintas. La alta ansiedad puede ser dada por el miedo al ahogarse al nadar, ya siendo por la creencia falsa o no de que no se tiene la habilidad suficiente para nadar o que puede ocurrir algún accidente. Este tipo de hidrofobia no tiene como foco principal el temor al agua en sí misma, sino que va más enfocada al miedo a morir sofocado por el ambiente en el que se está, que luego se generaliza a la fobia al agua profunda. En un principio este tipo de fobia suele pasar desapercibido porque es poco frecuente que la persona hidrofóbica se encuentre delante de situaciones donde tiene que nadar y no acostumbra a afectar a la calidad de vida por esta razón, aunque podría suceder si el miedo se extiende al uso de vehículos marítimos como los barcos.

Otro tipo de hidrofobia sería el pánico al agua como tal. Las persona que lo padecen sienten una aversión extrema al agua e intentan evitar el contacto con ella lo máximo posible por la cantidad de ansiedad que sufren. Esto puede llegar a colmar en evitar baños o entrar en la ducha o dejar de beber agua. En estos casos la calidad de vida se podría ver afectada, comportando problemas de higiene y salud al no ducharse, afectando en consecuencia a su vida social. No beber agua claramente conduciría a la deshidratación y a graves problemas de salud si no se trata.