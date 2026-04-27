La Iglesia católica en África

El crecimiento del catolicismo en África contrasta con la disminución de fieles y vocaciones en otras regiones. El continente concentra el aumento de sacerdotes, religiosas y seminaristas, y perfila un cambio estructural en la Iglesia católica global, cuyo centro demográfico se desplazará hacia el sur global en las próximas décadas.

Los cristianos de todas las denominaciones suman 2 mil 400 millones en el mundo, un tercio de la población mundial, y de ellos mil 400 millones son católicos, lo que representa el 17.8 por ciento de la población mundial.

En el Anuario Pontificio 2025, editado por la Oficina Central de Estadísticas Eclesiásticas de la Secretaría de Estado del Vaticano, se señala que el mayor crecimiento porcentual de los católicos se da en África, con un 3.13 por ciento anual, y que en ese continente es donde más aumentan las vocaciones sacerdotales y religiosas.

El Continente Africano, con 54 países, reúne actualmente al 20 por ciento de los católicos del mundo y se caracteriza por un crecimiento muy dinámico de la Iglesia católica. El número de fieles pasó de 272 millones en 2022 a 281 millones en 2023, según el último censo.

A finales de 2023 había 406 mil 996 sacerdotes en todo el mundo católico, y de ellos sólo se registra aumento en África (+2.7 por ciento) y Asia (+1.6 por ciento). En África hay aproximadamente 45 mil sacerdotes, y el crecimiento se concentra tanto en el clero diocesano como en el religioso.

El número de religiosas profesas -con votos perpetuos- ha disminuido en el mundo, excepto en África, donde se registró un aumento entre 2022 y 2023. De las 589 mil 423 religiosas que hay en el mundo, el 14 por ciento vive en África, con un incremento del 2.2 por ciento.

En cuanto a los religiosos profesos, su número decrece en todos los continentes salvo en África, donde pasó del 13.9 por ciento en 2022 al 14.5 por ciento en 2023 del total global.

A nivel mundial, las vocaciones al sacerdocio disminuyeron de 108 mil 481 en 2022 a 106 mil 495 en 2023 (una variación de -1.8 por ciento). Sin embargo, en África los seminaristas aumentaron de 34 mil 541 a 34 mil 924, lo que representa un crecimiento del 1.1 por ciento.

Actualmente, África y Asia concentran el mayor porcentaje de seminaristas en seminarios mayores: en 2022 representaban el 61 por ciento y en 2023 el 61.4 por ciento del total mundial.

Los 10 países de África con mayor número de católicos son República Democrática del Congo (50 millones), Nigeria (35 millones), Tanzania (19 millones), Uganda (17 millones), Kenia (16 millones), Angola (12 millones), Camerún (10 millones), Burundi (9 millones), Madagascar (8 millones) y Mozambique (8 millones).

Se estima que para 2050, el 40 por ciento de los cristianos del mundo vivirá en el África Subsahariana, y que de ellos el 63 por ciento será católico. Para 2060, en esa misma región, los musulmanes alcanzarán el 27 por ciento, frente al 16 por ciento actual.

Las autoridades de la Iglesia católica reconocen que el futuro del catolicismo se encuentra en África, mientras que en otros continentes -salvo Asia- el número de fieles y vocaciones seguirá disminuyendo. Se trata de una tendencia clara que transformará la composición de esta institución milenaria.