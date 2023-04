Si bien no estamos (aún) en el punto de desubjetivar-dejar de considerarlos como bienes apropiables que no pueden tener derechos a los animales, sí estamos listos para reconocer que son seres sintientes y asegurarnos que tenemos leyes suficientes para protegerles. Además, cambiar las leyes es seguir afirmando el mensaje de que los animales importan, que tenemos responsabilidad de actuar en consecuencia y, de no ser así, recibir una sanción por causarles daño.

dulcer@igualdadanimal.mx @igualdadanimalmexico SinEmbargo.MX -