La mayoría de los consejeros del INE pretende mantener la fórmula que aplicaron hace dos años, y que coloca el tope de sobrerrepresentación de 8 por ciento a los partidos y no a las coaliciones

Entiendo que buena parte de los colegas opinen estos días sobre el golpe de Guasave y la exitosa detención de “El Chapo” Isidro. Salvo para cavilar que el festejo, las fotos, el triunfalismo y las felicitaciones de unos y otros se parecen como gotas de agua a las celebraciones que se perpetuaban después de cada golpe de Calderón a los cárteles -otros, no los mismos, quiero pensar- hace ya dos decenios. Conviene recordar una fecha: este próximo 6 de diciembre podremos evocar, lamentar o exaltar el veinte aniversario del inicio de la guerra contra el narco, que sigue su curso imperturbable.

Prefiero enfocarme en un tema que me resulta más trascendente que el arresto de un narco más (tal vez alguien podría elaborar la lista de todos los narcos detenidos, “abatidos” o desaparecidos desde finales del 2006). Se trata de la aparente decisión de la mayoría de los consejeros del INE de utilizar la misma interpretación de la ley que realizaron en 2024 para asignar las diputaciones de representación proporcional.

Pretenden mantener la fórmula que aplicaron hace dos años, y que coloca el tope de sobrerrepresentación de 8 por ciento a los partidos y no a las coaliciones. Esta versión de la ley y de la Constitución -que como todos sabemos, se encuentran plagadas de contradicciones- fue la que permitió las aberraciones denunciadas por varios en estos días y desde hace dos años, incluyendo a Ciro Murayama, Pablo Hiriart, y Ricardo Becerra. La coalición de Morena, PT y Verde obtuvo el 54 por ciento de la votación, y el 73 por ciento de los escaños en la Cámara de Diputados. El PAN, con 17 por ciento de los sufragios, fue el segundo partido más votado, pero el tercero en materia de diputaciones. El Verde acabó en quinto lugar de las votaciones, pero en segundo lugar en cuanto a su bancada, mientras que el PT, que obtuvo la mitad de los votos de MC, logró el doble de diputados del mismo MC.

Ningún sistema de representación proporcional (RP) pura es perfecto; las distorsiones dependen de la mecánica de repartición de los restos. En un sistema mixto o híbrido como el nuestro (RP combinado con distritos de mayoría relativa), el porcentaje de votos puede acercarse al porcentaje de curules (como ocurría en México los últimos treinta años), o alejarse. En Alemania, que posee un sistema parecido al nuestro (híbrido), en los comicios del 2025, la máxima diferencia entre porcentaje nacional de votos y porcentaje de curules en la Bundestag para los partidos que mantuvieron su registro (el umbral allá es de 5 por ciento), fue de 3.4 por ciento para la CDU, seguido por 3.3 por ciento para la extrema derecha, y 2.6 por ciento para la social democracia. Nada que ver ni con nuestros 8 por ciento, ni sobre todo con el 19 por ciento de la 4T en 2024.

Ya circula un proyecto en el INE para ratificar el cálculo previo, confirmado por el Tribunal Electoral en 2024. A menos de que la 4T sufra una debacle como la de Trump y los Republicanos en Estados Unidos, gracias a este acuerdo los tres partidos de la coalición gobernante asegurarían de nuevo la mayoría calificada o de dos tercios en la Cámara baja. Así, seguirían pudiendo modificar la Constitución a su antojo, por lo menos hasta el 2030.

Ello le permitiría, entre otras cosas, volver a presentar el proyecto de reforma electoral de López Obrador de 2022. Como se recordará, el llamado Plan A incluía, entre otras barbaridades, elegir a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral por el sufragio universal, al igual que la Suprema Corte ahora, eliminar el financiamiento público ordinario de los partidos políticos, eliminar los diputados y senadores de mayoría, y tácitamente, suprimir la autonomía del INE al acercarlo a la Secretaría de Gobernación.

Debe quedar muy claro. De los diez consejeros del INE en funciones depende en buena medida el futuro de la democracia representativa en México. De los que votaron en contra de la aberración electoral en 2024 sólo Martín Faz permanece en el INE. Los demás votaron a favor. Taddei ya no vota; hay una mayoría morenista en el consejo, a menos de que gente como Carla Humphrey y otros tres se opongan. Estamos, por desgracia, en sus manos.