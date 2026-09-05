La inteligencia artificial en las elecciones 2027 en México

La IA hará más difícil distinguir lo verdadero de lo falso durante el proceso electoral 2026-2027. Ante la velocidad de la tecnología, autoridades, medios y ciudadanos tendrán que aprender a verificar antes de creer y compartir

Estamos a pocos días del inicio formal del proceso electoral 2026-2027 —el próximo 10 de septiembre—, por lo que a partir de entonces nos encontraremos ante una lluvia constante y permanente de información relacionada con las elecciones. En estos tiempos en los que la inteligencia artificial (IA) es parte de nuestra cotidianeidad, mucha de la información que circule en torno a las elecciones será producto de esta tecnología. La IA se ha convertido en la base de información de buena parte de la población, pero también se ha convertido en una herramienta de generación de materiales audiovisuales capaces de emular incluso la apariencia y la voz de las personas. A medida que avanza, se vuelve más y más difícil para el ojo inexperto encontrar elementos que le permitan discernir si es real o no, y también a medida que avanza, sus algoritmos se convierten en un peligro, pues está demostrado que la información que presenta tiene errores constantes y que se alimenta más del contenido en redes sociales que de fuentes confiables. Todo lo anterior convierte el entorno digital en uno completamente inhóspito para la verdad y la certeza en temas tan complejos como los electorales. Y transforma el ambiente real en una batalla campal para aprender a identificar las noticias falsas de las verdaderas.

Las autoridades electorales y la IA

Ante los esfuerzos de las autoridades electorales para atender la desinformación que se genera con la IA, es importante comprender que la velocidad con la que avanza y evoluciona esta tecnología hace complicado que la regulación se actualice al ritmo de los retos que se van presentando. Eso no significa que todos los esfuerzos por regularla sean infructíferos, sino que exigirán creatividad y anticipación, para ello vale la pena estudiar las medidas adoptadas en otros países respecto del uso de IA en los contextos electorales. Desde el Laboratorio Electoral hicimos un análisis breve sobre cómo se ha intentado regular la inteligencia artificial y su uso en procesos electorales, bien desde el punto de vista de la desinformación o desde el uso provechoso que pudieran hacer de ella las autoridades electorales en otros países. También abordamos algunas de las innovaciones anunciadas tanto por el INE como por el TEPJF en el uso de la IA, quienes principalmente han diseñado asistentes virtuales. En el caso del INE busca atender y desmentir noticias falsas en tiempo real. El TEPJF creó su asistente virtual para consulta de sentencias, jurisprudencias, tesis o información en materia electoral. En cuanto a la regulación, destacamos que el INE se convirtió en la primera institución en el país en regular la IA. En 2025 con la aprobación y publicación de los “Lineamientos y principios para el desarrollo estratégico y uso regulado de la IA en el INE”, en ellos busca que su personal esté en constante capacitación y actúe bajo el principio de que “las máquinas no pueden ser responsables de tomar decisiones”, por lo que se aclara que serán las y los funcionarios del INE quienes serán responsables de tomar decisiones jurídicas definitivas. De cara al proceso electoral por iniciar, el INE emitió unos lineamientos guía con recomendaciones para noticieros sobre actividades de precampaña y campaña. Dentro de las recomendaciones se incluyen algunas relacionadas con la IA, previniendo que su uso deberá estar sujeto a los principios de veracidad, transparencia y responsabilidad periodística, que los medios deben aclarar cuando retomen algún material hecho con IA, o cuando algún dato, evento o pieza de información provenga de la IA y no haya sido verificado.

La responsabilidad ciudadana