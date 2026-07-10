La inteligencia artificial frente a la revolución demográfica

Buena parte de los datos con los que entrenamos nuestros sistemas de inteligencia artificial fueron producidos en sociedades mucho más jóvenes, con trayectorias de vida más cortas, mercados laborales distintos y roles de género radicalmente diferentes

Una de las grandes paradojas de nuestro tiempo es que estamos construyendo las herramientas que definirán buena parte del Siglo 21 utilizando información producida por sociedades que ya no existen.

La inteligencia artificial aprende de datos históricos. Esa es precisamente su fortaleza. Identifica patrones, encuentra correlaciones, reconoce tendencias y genera respuestas a partir de enormes cantidades de información acumulada. El problema es que los datos siempre hablan del pasado, mientras que la política, la economía y la vida ocurren hacia adelante.

Durante los últimos meses he participado en múltiples conversaciones sobre inteligencia artificial. Casi todas terminan girando alrededor de los mismos temas: sesgos, regulación, privacidad, automatización o productividad. Son discusiones necesarias. Sin embargo, tengo la impresión de que estamos dejando fuera una pregunta que podría resultar igual de importante.

¿Qué ocurre cuando las herramientas con las que intentamos imaginar el futuro fueron entrenadas con un mundo que ya no existe?

La pregunta parece abstracta hasta que observamos uno de los cambios más profundos de nuestra época: la revolución demográfica.

Por primera vez en la historia, una parte significativa de la población vivirá varias décadas después de los 50 años. Las mujeres, además, serán mayoría dentro de esa población longeva. De acuerdo con la ONU, en 2050 habrá cerca de mil 600 millones de personas mayores de 65 años en el mundo y más de la mitad serán mujeres. Entre quienes superen los 80 años, la proporción femenina será todavía mayor, cerca del 59 por ciento, y se concentrará en países con ingresos medios y bajos.

No estamos hablando de un grupo marginal. Estamos hablando de uno de los grupos demográficos más importantes del futuro.

Frente a esto, observamos que buena parte de los datos con los que entrenamos nuestros sistemas de inteligencia artificial fueron producidos en sociedades mucho más jóvenes, con trayectorias de vida más cortas, mercados laborales distintos y roles de género radicalmente diferentes.