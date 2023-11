“Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos”. Dr. King

Entre las múltiples crisis sociales que atravesamos, me lastima muchísimo la intolerancia con la que nos referimos a ciertos sectores sociales, ya sea por raza, género, sexo, religión o posición social, las hostilidades a los distintos grupos no cesan y con la llegada de “líderes” como Milei al poder, no hacen más que hacer eco de estas hostilidades que no solo nos dividen, sino que además dañan y en algunos casos, matan.

En este contexto, ¿se pueden defender estas posturas y recargarse en “la libertad de expresión” y por eso nosotros solo las debemos de engullir como bocado que nos disgusta?

Karl Popper es ampliamente reconocido y considerado como uno de los filósofos más influyentes del Siglo 20. Se le suele etiquetar como un filósofo de la ciencia, ya que gran parte de su trabajo se centra en la epistemología y la filosofía de la ciencia. Su enfoque crítico y su defensa del falsacionismo han tenido un impacto significativo en el campo de la filosofía de la ciencia y han influido en la manera en que entendemos el método científico.

Además de ser conocido como un filósofo de la ciencia, Popper también hizo importantes contribuciones en otros campos, como la filosofía social y política. Su defensa del liberalismo (derechos y garantías individuales) y la crítica al totalitarismo también le ha valido reconocimiento como un filósofo político. En general, Popper es considerado un pensador multidisciplinario cuyas ideas han influido en una amplia gama de áreas filosóficas.

“La sociedad abierta y sus enemigos” es una obra monumental de Karl Popper en la que expone su crítica a las ideologías totalitarias y defiende la importancia de la sociedad abierta y democrática. Podemos identificar algunos de los conceptos clave en su argumento:

1. La apertura y la tolerancia: Popper sostiene que una sociedad abierta es aquella en la que se permite la diversidad de opiniones y se garantiza la libertad individual. La tolerancia hacia las opiniones y creencias diferentes es un pilar fundamental de esta sociedad.

2. La crítica a las ideologías totalitarias: Popper critica y cuestiona las ideologías totalitarias, como el marxismo y el fascismo, que promueven la supresión de las libertades individuales y la imposición de un pensamiento único.

3. La defensa de la democracia: Popper argumenta a favor de la democracia como el sistema político más adecuado para una sociedad abierta. Considera que la democracia permite el cambio pacífico, el debate abierto y la rendición de cuentas de los líderes políticos.

4. La importancia del método científico: Popper destaca la relevancia del método científico en la comprensión y mejora de la sociedad. Argumenta que la búsqueda de la verdad y la capacidad de corregir errores están en el corazón de la sociedad abierta.

Y es precisamente en el desarrollo de esta obra que encontramos lo que sus lectores han denominado “La Paradoja de Popper”, si bien Popper era un convencido del debate abierto y argumentativo, también sostiene que si una sociedad tolera absolutamente todas las opiniones incluyendo algunas que promueven la INTOLERANCIA y el TOTALITARISMO, entonces esa sociedad corre el riesgo de ser destruida por quienes abusan de su tolerancia. En otras palabras, la tolerancia ilimitada hacia las ideas intolerantes puede poner en peligro la misma existencia de la sociedad abierta y democrática.

Los límites de la tolerancia para Popper, están en los derechos humanos, aquellos que abogan por la supresión de las libertades, derechos y garantías individuales fundamentales ponen en riesgo nuestras sociedades, por ello es contundente en la necesidad de ser intolerante con los intolerantes.

En esta campaña, en esta vida, ¿de qué lado quieres estar?

Yo siempre voy del lado de los derechos humanos y a partir de ahí la defensa de lo que es justamente defendible.

Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto.

