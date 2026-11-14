¿La justicia por encima de la verdad?

Si usted ve las sesiones de la Corte (no mienta nadie las ve) seguramente se ha dado cuenta que la relación entre los ministros no es la mejor. Desde que se modificó la integración de la Corte ha habido múltiples declaraciones o actitudes chuscas, por no encontrar mejor palabra

¿La semana pasada mencionamos que hubo paro por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, afortunadamente esta semana se llegó a un acuerdo y el Poder Judicial de la federación se encuentra en labores nuevamente, se acordó modificar el esquema de evaluación de los trabajadores, eliminando la parte sancionatoria... algo me dice que este tema continuará.

Hablando de paros, el pasado 9 de noviembre trabajadores del INE realizaron un paro, argumentando la necesidad de un mejor sueldo, mejores condiciones laborales y que se evitaran las jornadas laborales excesivas, entre otras cosas. 544 módulos no operaron y 297 sí. Derivado de este paro se acordaron ciertos acuerdos sobre un aumento salarial, descanso para alimentos, mejorar tema en licencias, antigüedad, gastos de campo y horarios.

Si usted ve las sesiones de la Corte (no mienta nadie las ve) seguramente se ha dado cuenta que la relación entre los ministros no es la mejor. Desde que se modificó la integración de la Corte ha habido múltiples declaraciones o actitudes chuscas, por no encontrar mejor palabra, la ultima de la ministra Batres, la cual reniega que no se le dé el uso de la voz para que una vez que se le concede diga que ya no la quiere... situaciones que repito, son chuscas, por no decir otra palabra.

Ya que estamos con la SCJN y sus decisiones. Imagine que usted vive en Chiapas y es el padre de un menor, el cual tuvo con una mujer con la cual usted vive en concubinato, pero al tener dudas sobre la paternidad, usted decide dos años después del nacimiento del menor hacerse una prueba de ADN, prueba que da como resultado que no existe vinculo biológico entre usted y el menor, por lo que usted promueve una acción para desconocer la paternidad y modificar el acta de nacimiento, la madre por su lado se opuso a dicho desconocimiento.

La SCJN conoce de esta situación por el amparo directo 5065/2025, resuelto este mes. ¿Qué resolvió la Corte? Que, como el articulo 326 del Código Civil de Chiapas concede un plazo de 60 días después del nacimiento del menor para que el “marido” pueda controvertir que el menor sea hijo de él, y que este articulo también aplica para el concubinato, por lo que el plazo ya había pasado y no puede comenzar nuevamente por haberse enterado del resultado de la prueba de ADN.

La decisión anterior se basó en el interés superior del menor, el derecho del menor a la identidad, la certeza jurídica de su filiación, la protección de los derechos alimentarios de la relación entre padre-hijo, ¿pero es esta una decisión correcta?

Un padre descubre que su hijo no es su hijo y la Corte señala que como no lo hizo dentro de los 60 días posteriores al nacimiento no era viable, ¿qué consecuencias reales tendrá esto? Me refiero al padre, quien conserva la obligación de proporcionar dar alimentos, tal como lo ha señalado la SCJN.

¿Pero el menor tiene certeza jurídica de su filiación? ¿La tendrá?, ¿el menor se sentirá identificado con el apellido de una persona con la que no tiene parentesco biológico? Y por favor, no confundir la pregunta anterior, no tengo la menor duda que puede haber plena relación filial entre padre e hijo, aunque no compartan parentesco biológico, pero en este caso, el “padre” está pidiendo el desconocimiento de la paternidad.

Ya lo he dicho en múltiples ocasiones, el derecho familiar es especial, ve temas que ningún otro derecho toca, y no es fácil tomar decisiones, la pregunta es: ¿la decisión que tomó la Corte se traduce en mejores condiciones reales de vida? Tengo mis dudas.