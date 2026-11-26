En México, la impunidad no es la falla del sistema, es el sistema. La ley promete consecuencias, pero las prácticas del poder suelen neutralizarlas. Una cultura política y social que normaliza los privilegios, la manipulación de las instituciones y la resignación ciudadana ha convertido la impunidad en una pieza estructural del Estado mexicano. Romper ese engranaje exige reconstruir un horizonte colectivo que hoy parece ausente

El hámster no sabe que jamás va a llegar a ningún lado cuando corre tanto como puede en la rueda fija del laboratorio. Si de la impunidad se trata, somos como ese hámster, todo el tiempo yendo para ninguna parte. La diferencia es que en aquel laboratorio se puede saber quién, cómo y para qué hace el experimento, pero en nuestro caso, no creo que tengamos claro nada de esto.

¿Quién construye la impunidad, cómo y para qué?

Comencemos por lo obvio: la impunidad es la regla, no la excepción, en el arreglo político y social en el que vivimos. Solo que muchas veces lo que parece obvio tiene detrás soportes nada obvios. Que la política ha construido un acuerdo donde el ejercicio del poder es un pasaporte privilegiado para aprovechar la impunidad puede ser evidente, pero no por eso es una obviedad. Nadie dice en campaña: “Voten por mí para que yo pueda usar la impunidad”; pero no necesitan decirlo, lo saben quienes han ejercido, ejercen o quieren ejercer algún cargo público, pero también lo sabe la sociedad. Y aquí es donde todo se complica y se complejiza. La impunidad es entonces una construcción política y social. Las leyes dicen no, la promesa política expresa dice no, pero las prácticas del poder dicen sí. La sociedad hace lo mismo: no, pero sí. Cuesta aceptarlo, pero este arreglo va de arriba hacia abajo y viceversa. He venido analizando la impunidad entonces como un engranaje de un sistema de oportunidades disponibles para quien puede y sabe usarlas. Si la impunidad es la negación de la eficacia de la consecuencia legal, entonces para nadie es un secreto que en nuestra convivencia producimos de manera consistente todo el repertorio imaginable para ahogar las consecuencias legales. Entonces ese constructo político y social tiene una base cultural profunda; es un aprendizaje que se reproduce a sí mismo. No nacemos sabiendo usarla, crecemos aprendiendo a usarla. ¿En dónde? En todas partes. El conflicto con la ley es impronta fundamental y su efecto por tanto es sistémico. Jamás ha habido un acuerdo político y social para hacer valer la ley por encima de quienes, bajo ciertas condiciones, la pueden manipular masivamente.

El mito fundacional del Estado de derecho

Una cosa es el fundamento cultural de lo que somos y hacemos y otra muy distinta son los relatos que se producen desde ahí. El Estado mexicano se construyó en buena medida sobre mitos; uno de ellos es el mito fundacional del Estado de derecho. Por eso la historia no cuenta lo que realmente han hecho quienes han tomado el poder de una u otra manera, si de manipular la ley se trata. Ese relato está al margen. Tiene dos efectos fundamentales repetir la mentira del Estado de derecho: primero, disciplinarnos bajo un orden que distribuye de manera desigual el poder de manipular las leyes para acceder a beneficios privados; segundo, asegurar la tolerancia y la resignación social ante ello. El relato mismo ha sido el motor performativo más importante para asegurar la estabilidad del sistema; por eso es tan frecuente el “no habrá impunidad” y todas sus variantes: “se investigará hasta las últimas consecuencias”; “nadie por encima de la ley”, “caiga quien caiga” y toda la sarta de mentiras útiles para reproducir el arreglo. Leo la fallida transición democrática como una posible disrupción insuficiente para colapsar el arreglo. Ya bien entrado el siglo XXI podemos entender que quizá no tenemos la savia cultural para consolidar una sistema político de contrapesos que afiance la eficacia de la ley y reduzca la impunidad, porque nuestro fundamento cultural más profundo acaso jamás ha entendido el ejercicio del poder como un algo que deba someterse a control.

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