Hoy, durante mi ejercicio, escuchaba un audiolibro con una referencia superinteresante. En 1999, la NASA perdió su nave Mars Climate Orbiter por un error de cálculo que costó 125 millones de dólares. Un equipo en la Tierra usaba libras-fuerza (medida del sistema inglés), mientras que el software de la nave estaba programado para Newtons (sistema métrico). La nave interpretó mal las instrucciones, se acercó demasiado a la atmósfera de Marte y se desintegró. Este fracaso recuerda que, incluso en la ciencia más avanzada, los detalles más pequeños pueden marcar la diferencia entre éxito y fracaso. El caso es interesante desde la perspectiva de interpretación de datos, no solo como problema de comunicación. Imagínate que en tu carro la medición de velocidad sea errónea y lo que implicaría en choques o multas. En la consultoría Salexperts hemos observado indicadores que, por sí solos, no reflejan la realidad y, al malinterpretarse, generan desastres. Ejemplos:

Incremento

en las ventas

Reducción de margen. Las ventas crecieron, aunque por exceso de descuentos; esto puede volver poco rentable el negocio e incluso generar pérdidas. Evítalo midiendo rentabilidad además de ventas. Concentración en algunos mercados, canales o productos. El crecimiento parece positivo, sin embargo, al verlo en macro puede ocultar que ocurre únicamente en un segmento. Evítalo analizando por cada criterio mencionado.

Incremento en

clientes nuevos

Con reducción del consumo promedio. Ganan más clientes, no obstante, estos compran menos. Puede reflejar cambios en el mercado, reparto de compras con otro proveedor o pérdida de enfoque en el cliente objetivo. Evítalo midiendo consumo promedio de clientes y analizando cambios en el escenario estratégico. Con incremento en la tasa de abandono. Llegan clientes, pero al mismo tiempo muchos se van. Una tasa de deserción alta marca el inicio de la pérdida de empresas. Antes de atraer más, cuida los que ya tienes. Visualiza la cartera como un contenedor con entradas y salidas permanentes. Evítalo midiendo la tasa de abandono. Con aumento en el gasto de ventas desproporcionado. Hay más clientes, aunque a un costo tan alto que rompe el modelo de negocio y afecta las utilidades. Evítalo midiendo el costo por adquisición de clientes.

Incremento en el

margen porcentual

de rentabilidad

Con decremento en ventas/clientes. Al incrementar el precio y mantener los costos, el margen de rentabilidad sube, sin embargo, al no considerar condiciones del mercado, puede terminar causando perdida de clientes y por ende reducción de ventas. Si las ventas en unidades decrecen tanto que ni el aumento de precios lo compensa, la utilidad final decrece. Evítalo midiendo ventas en unidades, no solo en monto y el margen en % junto con la utilidad en $.

Cumplimiento al plan

de visitas/cobertura

a clientes