A la película “Born free”, le llamaron en Argentina: “La leona de dos mundos”. Relata la vida de Elsa, una leoncita que adoptó un matrimonio introduciéndola a la vida doméstica; pasado el tiempo, decidieron regresarla a su hábitat natural y la llevaron a Kenya.

Hoy nos referimos a otra “leona”, a una mujer que venció a un mundo difícil y hostil hasta llegar a la cima, y escribió un libro al que tituló: “Una líder entre dos mundos”. Hablamos de la historia de Rosario Marín, quien fue invitada por Jesús Vizcarra para impartir una conferencia en el Campus Salud Digna, con el título: “Rompiendo barreras. Liderazgo, Resiliencia & Éxito sin límites”.

Marín es ejemplo vivo de que las barreras o fronteras se las impone uno mismo, pues cualquier meta se alcanza cuando se tienen fe, constancia y disciplina. Nacida en México, emigró a Estados Unidos a los 14 años sin hablar una palabra del idioma inglés, provenía de una familia con graves carencias económicas y sin contar con becas o apoyos institucionales.

Su historia la narró en su libro, el cual dividió en tres bloques: La familia, Una vida en la política y Palabras a las cuales apegarse. En el primer bloque, habló de su viaje a Estados Unidos, así como la vida de compromiso social antes de Éric y después de Éric (su hijo con síndrome de Down), así como de la importancia de vivir con una meta.

En el segundo bloque, abordó su vida en la política, como Alcaldesa de Huntington Park, California, hasta convertirse en la Tesorera número 41 de los Estados Unidos, en la administración de George W. Bush, siendo la primera mujer mexicana en escalar ese puesto.

El tercer bloque lo comentamos después, Dios mediante.

¿Logro mis metas?