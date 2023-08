salomon.gaxiola@gmail.com

Atención a lo sucedido en Ecuador, ya que el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado en Quito a menos de dos semanas de que se realicen las elecciones en dicho país, el asesinato se dio al finalizar un acto de campaña. La noticia de por sí impactante, se hace más al recordar una declaración hecha el pasado mes de mayo donde señalaba que Ecuador estaba tomado por grupos del narcotráfico.

Nuestro Presidente ha decidido tener una lista negra, seguramente ha escuchado esa frase “lista negra”, pero por sí le comento que se refiere a una lista de personas, instituciones u objetos que deben ser discriminados en alguna forma, ¿por qué debería de tener una lista negra nuestro Presidente? Pues porque alguna persona, institución u objeto no le agrada, podrían ser todas aquellas personas que realizan delitos contra la salud, contra los niños, contra las mujeres, que ejercen actos de corrupción, que atentan contra la vida de otras personas, mmm... veamos.

¿Cómo surge esta lista negra? Pues esta semana en las mañaneras nuestro Presidente estuvo muy activo, empezó la semana acusando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de mentir tras darse a conocer el fallo en el que se determinó que el mandatario cometió violencia política de género contra la Senadora Xóchitl Gálvez, declarando: “Se da esta resolución que muestra de cuerpo entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria”, recordemos que el Tribunal ha considerado que nuestro Presidente ha emitido expresiones que constituyen violencia política de género y la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al Presidente que se abstenga de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos políticos electorales de la Senadora, como se imaginará esto no cayó bien al mandatario.

Avancemos al día de ayer, donde nuestro Presidente nuevamente declaró sobre los magistrados: “Es normal, están en campaña, ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador y para qué me meto, no vaya a ser que los jueces. Ya me pusieron la lista negra los del Tribunal, yo también los tengo ahí en mi listita, les tengo varias cuestiones de actitudes deshonestas a los magistrados del Tribunal Electoral”, señalando además que son falsarios.

Así que es por esto que el Presidente los tiene en su lista negra, vaya podemos señalar que tanto a los magistrados como al Tribunal Electoral en cuestión. ¿Habrá más personas en esta lista? Podemos suponer que sí, con base en la respuesta al Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la respuesta la realizó mediante una carta dirigida al Juez, donde se lee entre otras cosas lo siguiente: “No tengo duda que usted actúa como juez de consigna, me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudio X. González y su pandilla a favor de la señora.” (refiriéndose a la Senadora), más adelante se lee: “Advierte ‘malicia efectiva’ de mi parte, pero el de la malicia es usted. Es usted quien se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés publico y dañan al pueblo. Fue Usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición...” También señala que enviará la carta al Consejo de la Judicatura Federal para que lo investiguen. Así que creo que sin temor a equivocarme el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México también se encuentra en la lista negra del Presidente. Quien sin duda también está en la lista negra es la SCJN.

¿Ahora que ya sabe quiénes están y podrían estar dentro de la lista negra del Presidente, a quién se le ocurre ingresar?

Atención a lo sucedido en Ecuador, ya que el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado en Quito a menos de dos semanas de que se realicen las elecciones en dicho país, el asesinato se dio al finalizar un acto de campaña. La noticia de por sí impactante, se hace más al recordar una declaración hecha el pasado mes de mayo donde señalaba que Ecuador estaba tomado por grupos del narcotráfico.

PD 1._ Esta semana me convertí en papá con hija en preparatoria, no estoy listo.

PD 2._ Hoy cumple años la mujer que me convirtió en padre y aceptó pasar la vida conmigo, hoy se le festeja a pesar de no tomar buenas decisiones.