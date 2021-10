La ‘luz’ de México

‘La electricidad era tuya, te la estamos devolviendo’. Así se escucha en un spot radiofónico obviamente a favor de la reforma eléctrica propuesta por el Presidente y su partido... me hace preguntarme ¿cuándo fue la electricidad mía? ¿Por qué dejó de serlo? O bien, ¿cómo fue que la adquirí? ¿Y cómo fue que la perdí? Si fue mía, también fue suya, bueno de todos los mexicanos, ¿Qué pasó?.

“La electricidad era tuya, te la estamos devolviendo”. Así se escucha en un spot radiofónico obviamente a favor de la reforma eléctrica propuesta por el Presidente y su partido, no sé si ha tenido Usted oportunidad de escucharlo, pero esta frase se me quedó grabada, obviamente ese era el objetivo de la frase, pero me hace preguntarme ¿cuándo fue la electricidad mía? ¿Por qué dejo de serlo? O bien, ¿cómo fue que la adquirí? ¿Y cómo fue que la perdí? Si fue mía, también fue suya, bueno de todos los mexicanos, ¿Qué pasó? El spot continua y dice “hemos renegociado contratos que desfalcaban las finanzas de la CFE”, “estamos dando prioridad a nuestras hidroeléctricas (aquí no sé si también son mías y suyas o solo de la CFE), que generan la energía más limpia y barata”. Sería conveniente saber qué es lo que se estipulaba en esos contratos, no solo que nos digan que los contratos desfalcaban las finanzas de la CFE, sino ¿cómo se realizaba dicho desfalco?, no vaya a ser como el tema de los fideicomisos, en los cuales cuando se estaba buscando desaparecerlos, nuestro Presidente señaló que 10 días después se presentaría un informe para demostrar la corrupción de los fideicomisos y esta semana se cumplió un año de esos 10 días.

Como parte de la campaña mediática que se ha realizado para promover esta reforma eléctrica, se ha señalado que el kilowatt hora vale 5.2 pesos para todos los mexicanos, pero según información de la propia CFE el costo promedio es de .79 pesos, y que existen empresas que pagan menos luz que un hogar mexicano. Cabe aclarar que la tarifa 5.2 pesos es la de alto consumo y que, en agosto de este año, esta tarifa fue pagada por 193 mil 807 usuarios (la CFE tienen más de 41 millones de usuarios), es decir .47 por ciento del total de usuarios, por lo que al parecer no todos los mexicanos pagan ese precio.

Es sumamente importante hacer un paréntesis para entender que, derivado de la reforma eléctrica del 2013, la inversión privada pudo participar en el mercado de la electricidad, ya sea vendiendo directamente a fábricas o grandes comercios o podrían entrar a competir con la CFE para generar electricidad para alumbrado público, hogares o comercios pequeños, pero siendo la CFE quien la transportaría y comercializaría.

Volviendo con la campaña mediática que señala a empresas como Walmart, Bimbo, Femsa o Cemex de pagar menos electricidad que un hogar mexicano, incluso el Presidente señala que esto es derivado de un “subsidio”, a lo cual Bimbo respondió que no existe tal subsidio, sino que paga las tarifas de acuerdo a la legislación aplicable y señala que cuenta con un modelo de autoabastecimiento en donde es posible conseguir electricidad a menor precio y de fuentes renovables. Por lo que esta reforma parecer ser un ataque dirigido al autoabasto, ya que este gobierno señala que este es una carga para la CFE. De hecho la reforma busca que la CFE tenga un control total de la industria eléctrica, incluyendo la regulación, regular la participación de la inversión privada y eliminar a empresas ciertos derechos y contratos que tienen actualmente,

Es sumamente importante lo manifestado por el director de la CFE y asiduo constante de este espacio, Manuel Bartlett, ya que en una conferencia de prensa en conjunto con el Presidente señaló: “vamos a cambiar todo, se cancelan contratos, servicios, porque así lo va a permitir la Constitución con las modificaciones que se buscan”. Refiriéndose a la aprobación de la reforma, incluso en el Twitter oficial de la CFE también hubo pronunciamiento “#ReformaEléctrica Los contratos y permisos serán cancelados porque se dieron bajo supuestos imposibles de aplicar. La constitución permite hacerlo...”. Y el cancelar contratos firmados por Gobierno, es por decir lo menos, un tema de mucho cuidado, sobre todo porque en todo contrato bien realizado se estipulan penas al incumplir con los mismos, y algo me dice que estos contratos sí estipulan algo al respecto.

Pero volviendo a las preguntas hechas al principio, asumiendo que la electricidad en algún momento fue nuestra, ¿qué beneficios obtuvo Usted cuando fue suya? ¿Cómo ha sido el servicio eléctrico de acuerdo con su experiencia en el transcurso de los años? Igual y podemos pensar en el petróleo, si ese que es de todos los mexicanos... o por lo menos eso nos dicen.

PD 1. “...La UNAM se volvió individualista y defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros y profesionales para servir al pueblo”. El Presidente en su mañanera del 21 de octubre del presente mes.

PD 2. “En la UNAM se privilegia siempre la libertad de cátedra, una de nuestras mayores fortalezas, para formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas”. Respuesta de la Universidad a los dichos del Presidente.

PD 3. El PVEM apoya la legalización de “autos chocolate”, sí, leyó bien, apoya a los autos que contaminan más.