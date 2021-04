La magna obra dantesca

La Divina Comedia de Dante Alighieri constituye un referente de la literatura universal, al igual que las obras de Cervantes o de Shakespeare. Es conocido que Dante versó su canto para narrar la historia de personajes que se encontraban en el Infierno, Purgatorio o Paraíso.

Su poesía es brillante y luminosa; sin embargo, el calificativo de dantesco tomó el significado de algo terrible. No obstante, el director del Nuevo diccionario histórico del español, José Antonio Pascual, ofreció una conferencia sobre el Quijote, el 9 de febrero de 2016, en el Museo Casa Cervantes de Valladolid, donde expresó:

“Incluso quienes no han leído el Quijote cuentan con él como referente cultural. Condición que comparte con unas cuantas obras de la literatura, como es el caso de aquellas que han dado lugar a expresiones como “un espectáculo dantesco” o una “situación kafkiana”, que muchas personas entienden, aunque no conozcan más que de oídas la existencia de la Divina Comedia o de El Castillo, como saben dar igualmente con el sentido que tiene una barrabasada, aunque no hayan oído hablar del Nuevo Testamento”.

Dantesco, pues, no admite solamente el significado de macabro, sino también de sublime y glorioso, como reconoció el Papa Francisco al rendir homenaje al poeta florentino con la Carta Apostólica “Resplandor de la Luz Eterna”, en el VII Centenario de su muerte.

“Mucho mejor que tantos otros, él supo expresar, con la belleza de la poesía, la profundidad del misterio de Dios y del amor. Su poema, altísima expresión del genio humano es fruto de una inspiración nueva y profunda, de la que el poeta es consciente cuando habla de él como del «poema sagrado / en el cual han puesto mano el cielo y la tierra» (Par. XXV, 1-2)”.

¿He leído a Dante?