La maldición del Rey Midas

“La historia del Rey Midas es un mito sobre la avaricia y narra lo que ocurre cuando no sabemos reconocer la verdadera felicidad. Midas era un hombre que deseaba que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Sin embargo, no había pensado que este deseo no era realmente una bendición, sino una maldición. Su codicia nos invita a pensar y darnos cuenta de las consecuencias que pueden llevarnos a convertirnos en esclavos de nuestros propios deseos.

Midas fue un rey de gran fortuna que gobernó la región de Frigia, en Asia Menor. Tenía todo lo que se podía desear, vivía en un hermoso palacio con su hija, y pensaba que su mayor felicidad provenía del oro. ¡Su avaricia era tal que solía pasar sus días contando sus monedas de oro! De vez en cuando solía cubrir su cuerpo con objetos de oro, como si quisiera bañarse en ellos. El dinero era su obsesión.

Un día, Dionisio, el dios del vino y la juerga, pasó por el reino de Midas. Uno de sus subalternos, un sátiro llamado Sileno -dios menor de la embriaguez-, se retrasó en el camino. Sileno se cansó y decidió tomar una siesta en los famosos jardines de rosas que rodeaban el palacio del Rey Midas. Allí fue encontrado por el Rey, quien lo reconoció al instante y lo invitó a pasar unos días en su palacio, hasta que Dionisio fue por él. El dios de la vendimia, muy agradecido con Midas por su amabilidad, prometió a éste satisfacer cualquier deseo que anhelara. El rey quedó pensativo y luego dijo: «Quiero que todo lo que toque se convierta en oro». El dios le advirtió al rey que pensara bien sobre las consecuencias de su deseo, pero Midas insistió. Dionisio lo dejó estar y le prometió al rey que, desde el día siguiente, todo lo que tocara se convertiría en oro.

Al día siguiente, Midas, se despertó ansioso por ver si su deseo se había hecho realidad. Extendió su brazo tocando una pequeña mesa que inmediatamente se convirtió en oro. ¡Midas saltó de felicidad! Luego tocó una silla, la alfombra, la puerta, su bañera... y así siguió corriendo en su locura por todo su palacio hasta que se cansó. Se sentó a la mesa a tomar el desayuno y tomó una rosa entre sus manos para oler su fragancia. Cuando la tocó, la rosa se convirtió en oro. «Tendré que absorber la fragancia sin tocar las rosas, supongo...», pensó con decepción. Sin siquiera pensarlo, ¡se dispuso a comer una uva pero también se convirtió en oro!. Lo mismo sucedió con una rebanada de pan y un vaso de agua. De repente, comenzó a sentir miedo. Las lágrimas llenaron sus ojos y en ese momento, su amada hija entró en la habitación. Cuando Midas la abrazó, ¡se convirtió en una estatua dorada! Desesperado y temeroso, levantó los brazos y rezó a Dioniso para que le quitara esta maldición. El dios escuchó a Midas y sintió lástima por él. Le dijo que fuera al Río Pactolo y se lavara las manos. Midas lo hizo: corrió hacia el río y se asombró al ver que el oro fluía de sus manos. Cuando regresó a casa, todo lo que Midas había vuelto a la normalidad. Midas abrazó a su hija con plena felicidad y decidió compartir su gran fortuna con su gente. A partir de entonces, Midas se convirtió en una mejor persona, generosa y agradecida por todos los bienes que tenía. Su pueblo llevó una vida próspera y cuando murió, todos lloraron a su amado rey”.

Por Félix Casanova, 27 enero, 2018

https://hdnh.es/historia-leyenda-rey-midas/