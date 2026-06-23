La mañanera: plataforma de desinformación

De manera consciente, la Presidenta miente de manera sistemática para manipular a su base, lo que en sí mismo es una perversión. Dice a sus seguidores y simpatizantes lo que ella quiere que escuchen y crean.

La comparecencia mañanera que ofrece todos los días la Presidenta Claudia Sheinbaum, en clave de “campaña permanente”, no de conferencia de prensa, sigue la línea de estrategia que estableció su antecesor, el Presidente López Obrador (2018-2024).

Se entiende por “campaña permanente” una forma de comunicar y hacer política donde el gobernante actúa todo el tiempo como si siguiera en campaña electoral, aun después de haber ganado.

En el ejercicio de su comunicación mantiene de manera constante la promoción de su imagen y continúa con la narrativa de campaña para comunicarse con su base social y sus simpatizantes.

La “campaña permanente” es un ejercicio de propaganda política que no se propone informar con datos y argumentos, sino que busca la movilización social y mantener la fidelidad de los electores.

Se busca el apoyo permanente de los simpatizantes y se recurre, es parte de la estrategia, a la polarización entre “nosotros” y “ellos”, entre los “buenos” y los “malos”.

En la aplicación de esta estrategia, de manera consciente, la Presidenta miente de manera sistemática para manipular a su base, lo que en sí mismo es una perversión. Dice a sus seguidores y simpatizantes lo que ella quiere que escuchen y crean.

Tiene claro que en las comparecencias mañaneras no está en una conferencia de prensa, sino en un mitin que es parte de la “campaña permanente”, que es sólo propaganda política, que busca mantener su popularidad al tiempo que conservar la simpatía de sus electores.