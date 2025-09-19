La manipulación política de las Fuerzas Armadas y las redes de macrocriminalidad

Sólo desde la comodidad cínica del arreglo político y social vigente -que de facto coloca a las instituciones militares por encima de los parámetros de responsabilidad y rendición de cuentas- se pudo transitar el tiempo suficiente para que se consolidara su involucramiento en redes de macrocriminalidad.

Ahí está: al desnudo queda, al menos en parte, el saldo de la manipulación política de las Fuerzas Armadas. Han hecho con ellas lo que han querido en un doble movimiento: el retiro civil de responsabilidades y la ocupación militar de funciones. En ese proceso se ha alterado tanto el fundamento del régimen democrático como la esencia misma de la identidad institucional castrense.

El resultado es visible: mandos de la Secretaría de Marina son acusados de liderar empresas criminales de carácter continuo y, nuevamente, desde las más altas esferas del poder civil se manipula políticamente el relato, queriendo vender la historia de las manzanas podridas.

Ni límites desde la “sequía de las instituciones civiles” ni freno desde la ambición militar por administrar recursos públicos y rentas criminales. La pinza revienta, acaso, por la desmesura de los negocios ilícitos, que eclipsan cualquier caso de corrupción previamente documentado, según los señalamientos y acusaciones hasta ahora públicos.

A diferencia de la delincuencia organizada, que no siempre se articula con estructuras políticas y empresariales, la macrocriminalidad sí lo hace. Ha sido caracterizada por cuatro aspectos centrales:

1. Está compuesta por tres estructuras: la criminal, la política y la empresarial. La presencia de la estructura política es indispensable, porque supone una demanda explícita de impunidad. Sin ella, no hablamos de macrocriminalidad.

2. Tiene capacidad de ejercer gobernanza criminal, es decir, gobernar de facto en los territorios que controla.

3. Comete múltiples delitos: narcotráfico, trata de mujeres y migrantes, explotación laboral esclava, homicidios, desapariciones, secuestros y extorsiones.

4. Dado que produce diferentes tipos de delitos, también genera múltiples víctimas, cada una con necesidades diferenciadas de reparación.