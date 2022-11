La marcha que se viene

La convocatoria del Presidente Andrés Manuel a protestar el próximo 27 de noviembre es una señal inequívoca de la incomodidad que le causó la marcha del domingo pasado. Por años, la izquierda se sintió dueña de las calles, de las plazas y de la protesta pública. La multitudinaria manifestación en repudio de la reforma electoral en Ciudad de México y sus réplicas en más de 22 estados del País, lo obligaron a regresar a la estrategia de concentración de seguidores para demostrar que “no está solo” y que su base social sigue vigente.

Y no tengo duda que abarrotará las calles, que serán cientos de miles de personas las que lo acompañen en esa caminata convocada desde su palacio presidencial. Y sin duda, Cuitláhuac le mandará camiones desde Veracruz, Layda desde Campeche, Barbosa de Puebla, Evelyn hará lo mismo desde Guerrero y Blanco, ni tardo ni perezoso, llevará sus contingentes morelenses.

A la memoria del que escribe; un Cadillac descapotable con llantas relucientes de carillas blancas recorre el Paseo de la Reforma, lo monta un Presidente con su banda solemne saludando a miles de asistentes mientras de los edificios llueven papelitos tricolores. “Ahí están los electricistas, los petroleros, las telefonistas, los armadores, los ferrocarrileros amigos, ahí está la gente de Fidel Velázquez, señor Presidente, presentes todos para darle su apoyo in-con-di-cio-nal” -le murmura el Secretario de Gobernación, precandidato y encargado de que no falte ninguno-.

Y les aplauden, los vitorean, los elogian. Hoy no es la CTM, es la CATEM, no es el SNTE sino la CNTE, sindicalismo charro de ayer, hoy y siempre. De corbata e impecable saco italiano el Senador Gómez Urrutia se acompaña de un contingente de 300 mineros de Sonora, Durango y Chihuahua, juntos cargan una pancarta kilométrica “No estás solo”. Vienen los cachiporreros listos para arremeter contra los “fifís” que protestaron por la desaparición del INE, pero fueron incapaces de salir a las calles para repudiar a los burócratas que dejaron morir a sus hermanos mineros en la carbonera de Sabinas.

Pero también habrá ciudadanos y ciudadanas que de manera auténtica y sin compromisos darán su legítimo apoyo al Presidente Obrador. Adultos mayores agradecidos por su política asistencial que no los ha descobijado, estudiantes becados, o dueños de vehículos extranjeros que hoy han sido regularizados y, por qué no, ciudadanos que simplemente están en total acuerdo con acabar con el “viejo” régimen de corruptos, clasistas y rateros representados fielmente, según ellos, en personajes como “alitos”, “elba esthers” y “lorenzos córdovas”.

La calle y el espacio público es de todas y de todos, tan de unos como de otros, no tiene dueño, no tiene restricción de uso más allá del respeto al derecho ajeno. Los demócratas verdaderos promueven la tolerancia para el que piensa distinto y el respeto para las ideologías políticas contrarias. Los idealistas de la igualdad no califican de chairos a los que marcharán el 27 del presente, ni de fifís a los que se manifestaron el pasado 13 de noviembre.