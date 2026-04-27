La mediana edad es, en ese sentido, una frontera en el ciclo de vida. Nadie la anuncia, pero se siente. El cuerpo deja de ser perfecto y empieza a exigir atención.

En el ciclo de la vida, la mediana edad suele ubicarse entre los 40 y los 50 años en los hombres; en las mujeres, incluso, puede adelantarse algunos años. Se pensaría que a estas alturas la vida ya está resuelta: cierta estabilidad económica, un rumbo definido, decisiones aparentemente consolidadas. Sin embargo, es precisamente en esta etapa cuando emergen las preguntas verdaderamente importantes: ¿Estoy donde quiero estar? ¿Tengo el trabajo que imaginé? ¿He cumplido mis metas? En suma: ¿soy feliz con la vida que he construido?

A la par de estas interrogantes, comienzan a aparecer señales menos filosóficas y más corporales. De pronto, uno descubre que ya no es el mismo de hace unos años. Lo digo en primera persona: porque tengo 45 años y, hasta hace poco, nunca me había realizado estudios médicos a profundidad. ¿Para qué?, pensaba. Me sentía bien. Me veía bien.

La sorpresa llegó sin aviso. Los primeros indicadores de la edad madura ya están ahí: inflamación de la próstata, niveles de glucosa en zona de alerta, colesterol elevado. Resultados que llegaron como un llamado de atención, y reconozco que me quitaron el sueño en más de una noche.

En conversaciones con colegas y amigos de “la cumbre” aparece un consenso: es la edad en la que el cuerpo empieza a pasar factura. No se trata de un quiebre abrupto, sino de una acumulación de señales pequeñas. Levantarse una vez por la noche para ir al baño. Descubrir que el azúcar ya no es un gusto inocente, sino un dato que debe vigilarse. Escuchar términos como colesterol o triglicéridos en el consultorio médico, como parte del diagnóstico propio. Ya no se trata de cuánto peso puedes levantar en el gimnasio, sino de evitar lesiones. Y la próstata, ese tema siempre evitado, se instala de pronto en la conversación cotidiana.

La mediana edad es, en ese sentido, una frontera en el ciclo de vida. Nadie la anuncia, pero se siente. El cuerpo deja de ser perfecto y empieza a exigir atención.

Pero no todo ocurre en lo físico. También aparece una nueva relación con el tiempo. No es exactamente miedo -aunque a veces se le parece-, sino una conciencia distinta. La vejez deja de ser algo lejano y se convierte en una realidad próxima. Surgen cálculos que antes no existían: qué he hecho, qué me falta por hacer, cuánto tiempo me queda.

En este punto, la mediana edad se vuelve también una etapa de reconfiguración. Si el cuerpo deja de responder sin condiciones, obliga a construir una relación más consciente con uno mismo: comer mejor, dormir bien y hacer ejercicio deja de ser algo estético y se convierte en un tema de salud.

En el plano emocional ocurre algo similar. La preocupación por el paso del tiempo puede paralizar, pero también obliga a jerarquizar, a distinguir entre lo verdaderamente importante y lo demás.

Aceptar estos cambios no es sencillo. Nadie nos enseña a envejecer. Apenas estamos aprendiendo a nombrar este proceso. Sin embargo, hay una sabiduría en todo esto: es reconocer que el cuerpo cambia, que se vuelve más lento en algunas cosas y más exigente en otras, pero que sigue siendo el único que tenemos.

Al final, más que miedo a la vejez, lo que emerge en la mediana edad es la certeza de que el tiempo importa. Y quizás, sólo quizás, esa conciencia sea la que nos obligue a valorar cada minuto de vida que Dios nos concede.

Es cuanto...