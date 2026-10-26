Algunas personas buscarán el bullicio para acallar los gritos internos de su conciencia; es decir, temen el silencio y la quietud para evitar encontrarse a sí mismo...

Se puede vivir con prisa e intensamente, lo importante es jamás perder el sentido. Siempre existirán tormentas, obstáculos e imprevistos en el horizonte, pero lo fundamental es persistir sin claudicar, a pesar de que el viento no sea propicio a nuestro navegar.

La gran incógnita que acosa a nuestra inteligencia es conocer la correcta receta de cómo vivir. Sin embargo, no existe una fórmula única y adecuada, pues cada quien debe recorrer su personal camino tratando de ser fiel a su conciencia y a su propio destino.

Habrá quien encuentre la ruta adecuada en silencio y en profunda altamar, mientras que otros abogarán por el ruido y el bullicio que estremezcan su andar. Cada quien es el arquitecto de su propio sendero y destino, aseguró con gratitud y madurez Amado Nervo en su poema En Paz. Y, como afirmó Yokoi Kenji: “A veces, el silencio hace un ruido insoportable y el bullicio de una multitud arrulla”.

Sí, algunas personas buscarán el bullicio para acallar los gritos internos de su conciencia; es decir, temen el silencio y la quietud para evitar encontrarse a sí mismo; empero, no fue tu caso, primo Rigoberto Félix Castro, pues siempre partiste en busca de la llave que abriera el cofre de la médula de la vida, como dijo el emperador romano y filósofo estoico, Marco Aurelio:

“Los hombres buscan retiros para sí mismos en el campo, junto al mar, en las montañas... Pero todo esto es de lo más vulgar, cuando está en tu poder retirarte en ti mismo en cualquier momento. En ninguna parte encuentra el hombre un retiro más tranquilo y sereno que en su propia alma”.

Seamos fieles en el camino para llegar a nuestro destino.

¿Encuentro mi camino? ¿Extraigo la médula de la vida?