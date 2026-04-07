La memoria que nos habita

Uno podría pensar que la vida ocurre hacia adelante, pero en realidad se entiende hacia atrás y ese entendimiento no es otra cosa que memoria organizándose en forma de historia, una historia que nos contamos para poder sostenernos, para saber quiénes somos, para darle sentido a lo que, en el presente, muchas veces parece caótico.

El sábado, en medio de una conversación, trataba de explicar qué es lo que más me gusta de los proyectos en los que trabajo y me di cuenta de algo que no siempre digo en voz alta, en el fondo, lo que hacemos es trabajar con la memoria.

No sólo registrarla, sino interrogarla.

Volver a ella para entender, para aprender, para decidir qué vale la pena repetir y qué no, para mirar lo que fuimos, lo que hicimos, lo que nos transformó, y en ese ejercicio, algo curioso ocurre, esa memoria, que parece anclada en el pasado, empieza también a moverse hacia adelante, se vuelve posibilidad, se vuelve advertencia, se vuelve guía.

Tal vez por eso terminé pensando en la memoria como tema para este texto y descubrí que en esa frase que repito tan frecuentemente -“somos las historias que nos contamos”- existía la intuición de esta idea, en realidad, somos, en gran medida, lo que recordamos.

No lo que nos pasó, no lo que hicimos, ni siquiera lo que fuimos en términos estrictos, sino aquello que permanece, que se sedimenta en la memoria y se vuelve relato. Porque la memoria no es un registro fiel, es una edición constante, recorta, omite, exagera, resignifica y en ese proceso, sin darnos cuenta, va construyendo eso que llamamos identidad.

Uno podría pensar que la vida ocurre hacia adelante, pero en realidad se entiende hacia atrás y ese entendimiento no es otra cosa que memoria organizándose en forma de historia, una historia que nos contamos para poder sostenernos, para saber quiénes somos, para darle sentido a lo que, en el presente, muchas veces parece caótico.

La memoria es, en ese sentido, un acto creativo.

No recordamos las cosas como fueron, sino como las necesitamos, hay días que se vuelven gigantes, momentos que adquieren una densidad casi simbólica, y otros que simplemente desaparecen. ¿Cuántos días hemos vivido que no podríamos describir? ¿Cuántas semanas completas se han disuelto sin dejar rastro? Y sin embargo, basta un instante, una conversación, una pérdida, un logro, una mirada, para que todo se reorganice alrededor de ese recuerdo.

Esos son los puntos de anclaje de la vida, los días que hacen diferencia.

Pero hay algo más inquietante aún, no sólo recordamos el pasado, también proyectamos memoria hacia el futuro, imaginamos los recuerdos que queremos tener, pensamos en cómo nos gustaría mirar hacia atrás dentro de 10, 20 o 30 años y, sin decirlo abiertamente, empezamos a tomar decisiones en función de eso.

Como si, en el fondo, viviéramos no sólo para experimentar, sino para construir memoria.

Elegimos estar en ciertos lugares, con ciertas personas, hacer ciertos esfuerzos, porque intuimos que ahí hay algo que vale la pena recordar, algo que, cuando el tiempo haga su trabajo, se convierta en una pieza más de ese relato que nos sostiene.

La pregunta entonces no es menor, ¿qué tipo de recuerdos estamos construyendo?

Porque no es lo mismo una vida llena de momentos que pasan, que una vida llena de momentos que permanecen y esa diferencia, aunque sutil, cambia todo. No tiene que ver con hacer cosas extraordinarias todo el tiempo, sino con la capacidad de estar presente, de habitar lo que ocurre con suficiente intensidad como para que deje huella.

La memoria no se construye sólo con lo que hacemos, sino con cómo lo vivimos.

Hay personas que parecen acumular años sin acumular historia, y otras que en poco tiempo construyen relatos densos, llenos de significado. Tal vez la diferencia está en la atención, en la conciencia, en esa forma de estar que convierte lo cotidiano en algo digno de ser recordado.

Y aquí aparece una idea incómoda, si la memoria es lo que nos define, entonces también somos responsables de ella.

No en el sentido de controlar todo lo que vivimos, eso sería imposible, sino en la forma en la que elegimos interpretarlo, porque incluso el dolor, la pérdida o el error, terminan siendo materia prima de la memoria y dependiendo de cómo los integremos, pueden convertirse en fractura o en sentido.

Al final, la memoria no sólo nos dice quiénes fuimos, también nos dice quiénes creemos ser.

Y eso es quizás lo más poderoso y lo más peligroso a la vez, porque vivimos muchas veces atrapados dentro de ese relato.

Nos movemos, decidimos, amamos y renunciamos desde esa historia que nos contamos y pocas veces nos detenemos a cuestionarla, pocas veces pensamos que tal vez podríamos reescribirla, no cambiando los hechos, pero sí el significado.

Quizás por eso, más que perseguir una vida perfecta, valdría la pena perseguir una vida que, al ser recordada, tenga sentido.

Una vida que al mirarla hacia atrás no sólo acumule logros o fracasos, sino momentos que expliquen quiénes somos, instantes que nos definan, que nos representen, que nos permitan reconocernos.

Porque al final, cuando todo pasa, cuando el presente deja de ser presente, lo único que queda es la memoria y en ella, de alguna forma, seguimos viviendo.

Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto.

Es cuánto.