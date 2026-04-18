La memoria y la historia

Este 21 de abril conmemoraremos el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, quien falleció a los 88 años. Sobre su persona, se escribieron en vida varios libros y otros se han publicado posteriormente.

El martes 21 de abril conmemoraremos el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, quien falleció a los 88 años. Sobre su persona, se escribieron en vida varios libros y otros se han publicado posteriormente.

Se recordarán: “El Papa de la misericordia”, así como “El sucesor”, de Javier Ramírez-Brocal; “La revolución de la ternura”, de Francesc Torralba; “El gran reformador”, de Austen Ivereigh; “El nombre de Dios es misericoria”, de Andrea Tornielli; “Política y sociedad, conversaciones con Dominique Wolton”; “Dios es joven”, de Thomas Leoncini; “De los pobres al Papa, del Papa al mundo”; “Dos papas”, de Julián Herranz; “El loco de Dios en el fin del mundo”, de Javier Cercas; al igual que dos autobiografías: “Life. Mi historia a través de la historia”, escrita por Fabio Marchese, publicada en 2024, y “Esperanza. La autobiografía. Memorias del Papa Francisco”, publicado poco después de haber fallecido, en mayo de 2025.

Así como platicamos durante varias columnas el libro de “El loco de Dios en el fin del mundo”, de Javier Cercas; ahora, haremos comentarios sobre el último libro citado: “Esperanza. La Autobiografía. Memorias del Papa Francisco”, redactada por el escritor Carlos Musso en diálogo con Francisco durante seis años. De hecho, en la portada, dice: “Las primeras memorias de un papa en la historia”.

Señaló Musso: “Me he encontrado a un hombre de 88 años, nacido en 1936, que solo mira hacia atrás para coger impulso. La palabra que más recuerdo de nuestras conversaciones es “adelante”. Esto creo que será su herencia, una herencia contenida en este libro que nace como un testamento moral y espiritual y también como un manifiesto concreto dirigido a creyentes, no creyentes y a todos los hombres de buena voluntad, por un mundo más justo”.

¿Historizo mi memoria?