La Misión Jesuita de la Tarahumara (1)

El documental La Misión Jesuita de la Tarahumara nos presenta una panorámica general sobre la historia de 400 años de trabajo de los jesuitas en medio de los rarámuris en la Sierra Tarahumara, y también nos ofrece una mirada sobre la cultura rarámuri, su teología, su religiosidad y la manera de celebrar su liturgia sincrética, a partir de sus propios elementos y los que introducen los jesuitas en el Siglo 17.

La Misión Jesuita de la Tarahumara (México-Argentina, 2024) es un documental en tres partes del argentino Sergio Raczko que trabaja en los Estudios Roque González de Santa Cruz, Colegio El Salvador, Provincia Argentino-Uruguaya de la Compañía de Jesús, Buenos Aires, Argentina.

Primera parte

El documental, que dura 33 minutos, inicia con los preparativos de la celebración de la Semana Santa, fiesta fundamental de la cultura rarámuri, en las comunidades de San José del Pinal, Guaguachiki y Samachiki, en la Sierra Tarahumara, estado de Chihuahua, en México. De estos lugares presenta a los rezanderos y a la gobernadora indígena de Samachiki, Rebeca González Moreno.

Se puede ver, como parte de los preparativos, que implican, entre otras cosas, el acondicionamiento del lugar y la elaboración de arcos de ramas de pino, algunos bailes tradicionales, en particular de matachines, y oír la música propia de los rarámuris que se toca con violín, flauta y un tambor especial propio de esta cultura.

Luego, el documentalista, hace que jesuitas y otras personas se presenten, y éstas después van a intervenir, para dar cuenta del mundo rarámuri con su historia, su cultura, su cosmovisión, su teología, su religiosidad, sus festividades, y otros elementos que ayuden a entender a este pueblo originario y el trabajo de los jesuitas con ellos, que ya tiene más de 400 años.

De los jesuitas que trabajaron en la misión, pero ya no están, se presentan Pedro de Velasco Rivero, Sergio Nicolás de la Rosa Dávila, Alejando Cancino y José Martín del Campo.

Y de los jesuitas que ahora trabajan en la misión se presentan el superior Enrique Mireles, Javier Ávila, Jesús Reyes Muñoz, Luis Gilberto Alvarado, Esteban Cornejo, Félix Velasco, Sebastián Salamanca y Alberto Murguía.

Se presentan también Carlos Vallejo, que fue jesuita, salió de la Compañía de Jesús, y con su familia se quedó a vivir en la sierra; a Guillermo Torres Laombe, historiador de la Diócesis de la Tarahumara, y al historiador jesuita Arturo Reynoso, que trabaja en el Iteso de Guadalajara, Jalisco, universidad de los jesuitas.

Después de esta introducción se empieza a contar la historia de los jesuitas en la Sierra Tarahumara y su primer contacto con los rarámuris, a partir de las intervenciones de los jesuitas y otras personas que ya fueron presentadas y de otros historiadores y especialistas que participan en el documental.

San Francisco de Borja (1510-1572), tercer Padre general de la Compañía de Jesús, en 1572 envía a los jesuitas al Virreinato de la Nueva España, ya antes, en 1568, los había mandado al Virreinato del Perú. Siendo eneral publica unas primeras normas e indicaciones que los jesuitas deben seguir en el trabajo misional, y en ellas insiste en la importancia de que aprendan las lenguas de los pueblos originarios donde van a misionar.

Los historiadores Miguel León Portilla y Alfonso Alfaro, y Carlos Vallejo, especialista en la cultura y lengua rarámuri, subrayan la importancia que los jesuitas, desde un principio, daban al aprendizaje de las lenguas de los pueblos originarios para realizar su trabajo misional.

En 1592, el Padre jesuita Gonzalo de Tapia, funda en el hoy estado de Sinaloa las que van a ser las primeras misiones permanentes de los jesuitas en el norte de la Nueva España, para después avanzar hacia los hoy estados de Sonora y Durango. En 1601, el Padre Pedro Méndez (1579-1543), desde Chínipas, en el hoy estado de Chihuahua, es el primer jesuita que entra a la Sierra Tarahumara y establece contacto con los rarámuris, y en 1608, el padre Juan Fonte (1574-1616) recorre la región. Las rutas de entrada de los primeros misioneros a la Tarahumara van a ser desde las misiones de Sinaloa, Durango y Parras, en el hoy estado de Coahuila.

En la parte final de este primer documental se explica, a través de los jesuitas que entrevista el documentalista, la importancia del bautismo para los rarámuris. La palabra rarámuri “pagoma” significa lavado. Y los rarámuris utilizan esa palabra para nombrar al bautismo. Ellos, pues, son el “pueblo lavado”, los “pagotuam”. En su concepción ser rarámuri es ser un “pagotuam”, un bautizado. Hay escenas de padres jesuitas en la Tarahumara bautizando a niños y niñas.

