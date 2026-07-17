‘La montaña es algo más que una inmensa estepa verde’ es un libro autobiográfico, de carácter testimonial, donde el nicaragüense Omar Cabezas cuenta sus años de revolucionario, incorporado al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que lucha contra la dictadura de Somoza en Nicaragua.

El nicaragüense Omar Cabezas publica “La montaña es algo más que una inmensa estepa verde” (FCE, México, 1983) en 1982, y en ese mismo año gana el Premio Casa de la Américas, que otorga el gobierno de Cuba. Es un libro autobiográfico, de carácter testimonial, donde cuenta sus años de revolucionario, incorporado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. La narración sigue el arco de tiempo, que va de la vida estudiantil en su natal León, y pasa por el desarrollo de una conciencia política cada vez más comprometida, que lo lleva a incorporarse a la lucha armada. En el texto se articula la memoria personal, el relato político y la crónica de la vida guerrillera en la montaña. Se da cuenta del ingreso a una de las organizaciones guerrilleras que integran el FSLN. La vida en la clandestinidad, con su disciplina y normas de seguridad, que regulan la vida del colectivo en el que vive y trabaja en el espacio urbano. Y un día, el ingreso a la montaña, donde el cuerpo se vuelve el primer campo de batalla: caminar, cargar, resistir, comer poco, dormir mal, enfermarse, aguantar el barro, la humedad y la incertidumbre. Y estar siempre listos a la posibilidad de una delación de los pobladores o al ataque del Ejército.

La vida diaria en los

campamentos guerrilleros

El testimonio, fresco e irreverente, implica muchos temas y niveles de la persona. El cambio radical de vida de la ciudad a la montaña; el compromiso revolucionario; el trabajo colectivo y disciplinado, que implica, entre otras cosas, saber obedecer. Y también la relación con el territorio y las inclemencias propias de la montaña, que a la vez es bella y acogedora; la relación con el campesinado, que es estratégica para el desarrollo de la lucha; el cuerpo sometido al hambre y la enfermedad, al límite de la resistencia; la memoria que guarda todo lo que se ha vivido, para poder contarlo. Omar Cabezas, de manera vivencial, describe la vida diaria en los campamentos guerrilleros; los recorridos por la montaña; el encuentro con los campesinos; los enfrentamientos con el Ejército; la realidad de la soledad, la tristeza, la duda y la incertidumbre; el amor y el desamor. La historia que se cuenta se propone subrayar la tensión entre lo heroico y la vida cotidiana. Los grandes ideales conviven con lo más trivial. De las grandes discusiones de la teoría y la práctica revolucionaria, hay que pasar a recoger la leña, y hacer la comida. El autor muestra a una persona de carne y hueso, con límites y posibilidades, que es él mismo. Su narración logra, es uno de sus grandes aciertos, dar cuenta de la condición humana, de una manera abierta y sencilla. Es la vida de un revolucionario, que al tiempo de ser heroica, es también como la de las otras personas. Cabezas, con su testimonio, desmitifica la revolución.

Omar Cabezas, el autor

Omar Cabezas Lacayo nació en León, Nicaragua, en 1950. En 1968 inicia su actividad política como dirigente del Frente Estudiantil Revolucionario, brazo del FSLN en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Sede León. En 1974, por orientación del FSLN, abandona la vida pública para integrarse de tiempo completo a la guerrilla rural. Hasta antes del triunfo de la revolución sandinista, el 19 de julio de 1979, participó en la organización de diferentes frentes guerrilleros del FSLN, y tuvo un papel importante en las acciones militares finales, que llevan al derrocamiento del dictador Anastasio Somoza Debayle. Al triunfo de la revolución es reconocido como “Comandante Guerrillero”. De 1979 a 2016 ocupó distintos cargos en la administración de los gobiernos sandinistas, el último como procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, de 2004 a 2016, al que renunció. Vive en Managua, Nicaragua, dedicado a actividades privadas.

La montaña es algo más que una inmensa estepa verde