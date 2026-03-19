La música de Hollywood

Cómo no recordar también con nostalgia las suaves notas del tema de la película ‘Casablanca’, llamado ‘A través de los años’, compuesto por el mismo Steiner. La película fue filmada en 1942, con las interpretaciones de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

Como lo habíamos anticipado en la columna anterior, hoy, a las 18:00 horas, y el domingo 22, a las 12:30 horas, la OSSLA, bajo la conducción de su director titular, Alexandre Da Costa, ofrecerá un magno concierto que lleva por nombre: “Hollywood, La época dorada”, en el Teatro Pablo de Villavicencio. Todavía hay boletos disponibles en taquilla.

El espectáculo, lógicamente, estará ambientado con proyecciones de las grandes películas que hicieron época, por la calidad interpretativa de sus protagonistas, dramática trama, música original, bellos paisajes, sonidos especiales y por la espectacular producción.

En este atractivo concierto no podía faltar la música original de King Kong, de 1933, compuesta por Max Steiner. Asimismo, cómo no recordar también con nostalgia las suaves notas del tema de la película “Casablanca”, llamado “A través de los años”, compuesto por el mismo Steiner. La película fue filmada en 1942, con las interpretaciones de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

Volviendo tres años atrás, a 1939, escucharemos el tema de la película “Lo que el viento se llevó”, el cual lleva por título “Tema de Tara”, del mismo compositor, Max Steiner. Imposible olvidar las actuaciones estelares de Clak Gable, Vivien Leigh, Olivia de Havilland y Leslie Howard.

Asimismo, escucharemos “Violinista en el tejado”, de 1971, con música de Jerry Book y adaptación de John Williams, protagonizada por Chaim Topol; “Los siete magníficos” (tema musical que tomó el comercial de una marca de cigarros), de Elmer Berstein; así como tres soundtracks de Miklós Rozsa: “El cid”, de 1961, con Charlton Heston y Sophia Loren; “Suite de Ben-Hur”, de 1959, también protagonizada por Charlton Heston y Jack Hawkins; y “El ladrón de Bagdad”, de 1940.

Por si fuera poco, también nos deleitaremos con “Rhapsody in blue”, de George Gershwin.

¿Disfruto la música de Hollywood?