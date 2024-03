La música del alma recoge todas las experiencias del ser humano: alegrías y tristezas, frustraciones y desgarros, desilusiones y esperanzas.

¿Qué es la música? ¿Cómo se crean las expresiones musicales? ¿De dónde brotan la dulzura, gozo y patetismo que se plasman en las partituras musicales? ¿Cómo se origina una sinfonía? ¿Cómo se transfigura el dolor en sublime armonía? Éstas, y otras muchas preguntas, encuentran su respuesta en el sonido del alma.

En efecto, como afirmó el pintor Eugène Delacroix, quien además de manejar admirablemente el pincel y pintar un excepcional cuadro de su amigo Frederic Chopin en 1838, era un melómano y violinista amateur: “El arte crea la sonoridad interior, es decir, una nueva dimensión de la vida afectiva. La música musicaliza los sentimientos. Se libera de la afectividad común. El arte musical es el punto de contacto entre el mundo sonoro y el mundo afectivo”.

Esta sonoridad del alma queda ampliamente expresada en el concierto que ofrecerán la OSSLA y el Coro de la Ópera de Sinaloa, este jueves, a las 19:30 horas en el MIA, y el domingo, a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, bajo la conducción del director artístico de la orquesta, Eduardo García Barrios, y del coro, Marco Antonio Rodríguez.

La música del alma recoge todas las experiencias del ser humano: alegrías y tristezas, frustraciones y desgarros, desilusiones y esperanzas. Por eso, el programa del concierto recoge canciones espirituales afroamericanas, como Were You There (When They Crucified My Lord) y Wade In The Water (God’s gonna trouble the water), y tres cantos indígenas: Canciones Yumanas: Niño deja de llorar (canción de cuna), El Hombre corta la fruta y se va; Anayawari (Los Antepasados), y Tsimshian welcome chant (Canto de bienvenida).

Finalmente, se interpretará la Sinfonía No. 9 de Dvorak, Desde el Nuevo Mundo, donde se recogen los sonidos ancestrales de América.

¿Vivo la música del alma?