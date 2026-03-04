La música y la mujer

En el periodo romántico destacan algunas mujeres, como Clara Schumann y Alma Mahler, aunque siempre ocupan un segundo plano. A veces escogían un pseudónimo masculino para poder publicar, debido a la abigarrada perspectiva androcéntrica.

El silencio histórico hacia la mujer alcanzó también el terreno de la música. Por eso, este jueves 5, a las 18:00 horas, y el domingo 8, a las 12:30 horas, la OSSLA, bajo la conducción del director invitado Armando Pesqueira, rendirá en el Teatro Pablo de Villavicencio un homenaje sinfónico a la mujer. La entrada es libre, con excepción de los boletos centrales de la planta baja, que se venden como Zona VIP a 100 pesos.

Es cierto que existen figuras claves de mujeres en la música, sobre todo en las civilizaciones egipcia y griega, así como en los periodos del renacimiento y el barroco; no obstante, sí se tejieron muchas sombras en la historia, como acentuó Virginia Woolf: “las mujeres no han tenido el protagonismo creativo que les corresponde”. Habrá que recordar que el vocablo música proviene de la voz: musa; es decir, de la mujer.

En el periodo romántico destacan algunas mujeres, como Clara Schumann y Alma Mahler, aunque siempre ocupan un segundo plano. A veces, escogían un pseudónimo masculino para poder publicar, debido a la abigarrada perspectiva androcéntrica.

Actualmente se han derribado muchos estereotipos acerca del liderazgo de las mujeres, al grado que tenemos varias damas como compositoras, intérpretes y directoras de orquestas, tareas que comparten de manera exitosa con la maternidad y las actividades domésticas, a las que tradicionalmente se les quiso relegar.

El programa del concierto incluye a algunas compositoras, pero es variado y enlista también compositores, como Claude Debussy, con “Preludio a la siesta de un fauno”; “Canciones folclóricas de Jiangsu”, de Bao Yuankai, pero sí contiene “Perenne mar” (inspirada en el poema “Dolor”, de Alfonsina Storni), de la joven compositora veracruzana, Estrella Cabildo, así como “Mañana de Primavera”, de Lili Boulanger.

