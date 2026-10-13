La necesidad de verdad en la política

Confundimos con demasiada frecuencia nuestras convicciones con conocimiento y quizá esa confusión resulte particularmente peligrosa cuando hablamos de política. La política debería ser uno de los espacios donde más rigurosamente examinamos nuestras afirmaciones, puesto que las decisiones públicas afectan vidas, distribuyen recursos, establecen prioridades y determinan, en buena medida, las condiciones en las que convivimos, por eso, una discusión sobre asuntos públicos debería exigir algo más que opiniones expresadas con entusiasmo.

Con frecuencia recibo invitaciones para debatir, algunas llegan con genuina curiosidad, pero otras parecen tener una intención bastante distinta, demostrarme que estoy equivocado, entonces, no se trata de intercambiar argumentos, contrastar información o explorar distintas interpretaciones de la realidad, se trata de ganar y, debo confesar algo, yo siempre parto de la posibilidad y del estar convencido de que podría estar equivocado. No solamente en algunos detalles, sino en ideas que he defendido durante años, es perfectamente posible que mis conclusiones sean incorrectas, que la información con la que cuento sea insuficiente o que existan elementos que todavía no he considerado, y es precisamente por eso que me interesa debatir, pero hay una diferencia enorme entre poner nuestras ideas a prueba y ponerlas al servicio del espectáculo.

La verdad debería ocupar un lugar central en nuestra vida pública, no porque exista una persona, un partido o una institución capaz de poseerla de manera absoluta, sino porque necesitamos reconocer que hay una realidad que no depende de nuestras preferencias, simpatías o convicciones. Los hechos no cambian porque nos incomoden, la evidencia no pierde validez porque contradiga nuestras creencias y una afirmación no se vuelve verdadera por el número de personas dispuestas a repetirla.

Desde la antigüedad, el ejercicio dialéctico ha sido una herramienta para examinar nuestras ideas. Sócrates, al menos como lo conocemos a través de los diálogos de Platón, utilizaba las preguntas para poner a prueba aquello que sus interlocutores creían saber, no buscaba simplemente acumular respuestas, sino descubrir las contradicciones que podían esconderse detrás de nuestras certezas y más de 2 mil años después, seguimos enfrentándonos al mismo problema, confundimos con demasiada frecuencia nuestras convicciones con conocimiento y quizá esa confusión resulte particularmente peligrosa cuando hablamos de política.

La política debería ser uno de los espacios donde más rigurosamente examinamos nuestras afirmaciones, puesto que las decisiones públicas afectan vidas, distribuyen recursos, establecen prioridades y determinan, en buena medida, las condiciones en las que convivimos, por eso, una discusión sobre asuntos públicos debería exigir algo más que opiniones expresadas con entusiasmo.

Necesitamos argumentos, información verificable, fuentes confiables y, sobre todo, disposición para modificar nuestras conclusiones cuando la evidencia lo justifique, sin embargo, hemos desarrollado una extraña fascinación por el debate entendido como combate, queremos identificar vencedores y vencidos, celebramos la respuesta ingeniosa, la interrupción oportuna, la frase que ridiculiza al adversario, convertimos discusiones complejas en fragmentos de 20 segundos que circulan por las redes sociales como si la contundencia de una frase fuera equivalente a la solidez de un argumento y no lo es. Un video de TikTok puede despertar una pregunta, acercarnos a un tema o incluso conducirnos hacia información valiosa, pero 20 segundos de contenido, por sí solos, difícilmente pueden sustituir una investigación rigurosa, el contexto histórico o el análisis de evidencia contradictoria.

El problema no es la plataforma, es nuestra disposición a confundir información con conocimiento y popularidad con verdad.

Debatir tampoco significa que todas las afirmaciones tengan el mismo respaldo, podemos reconocer el derecho de cualquier persona a expresar sus ideas sin asumir que todas merecen idéntico peso en una discusión, una hipótesis sustentada en evidencia no se encuentra necesariamente en igualdad de condiciones con un juicio que no puede verificarse y eso no es arrogancia intelectual, es reconocer que el conocimiento exige trabajo.

Pero aquí aparece una dificultad todavía mayor, ¿cómo sabemos que nosotros no estamos haciendo exactamente lo mismo que criticamos? ¿cómo distinguir entre una convicción respaldada por evidencia y una creencia a la que simplemente hemos aprendido a encontrarle argumentos favorables?

Tal vez la respuesta comience con otra pregunta, ¿qué tendría que ocurrir para que yo cambiara de opinión?

Si no somos capaces de responderla, quizá no estamos defendiendo una conclusión razonada, sino una identidad que necesita protegerse.

Porque buscar la verdad exige algo más que cuestionar las ideas de los demás, exige someter las propias al mismo rigor, reconocer nuestras limitaciones y aceptar que incluso aquello que consideramos evidente puede necesitar una nueva explicación.

No estoy interesado en participar en debates cuyo propósito sea fabricar un espectáculo, alimentar el morbo o conseguir una victoria simbólica, me interesa conversar con personas que tengan argumentos, que estén dispuestas a examinarlos y que reconozcan, como yo intento hacerlo, la posibilidad de estar equivocadas, y para ello no necesitamos pensar igual, de hecho, el desacuerdo puede ser una de nuestras herramientas más valiosas para comprender el mundo, lo que necesitamos es compartir un compromiso con la honestidad intelectual, porque una sociedad que renuncia a distinguir entre evidencia y ocurrencia, entre argumentos y juicios, termina debilitando su capacidad para discutir sus propios problemas y sin esa capacidad, la vida pública deja de ser un espacio para construir conocimiento compartido y se convierte en una competencia interminable por imponer certezas.

La verdad no nos pertenece.

Y quizá solamente podamos acercarnos a ella cuando estemos dispuestos a dejar de comportarnos como si fuera nuestra.

Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto.

Es cuánto.