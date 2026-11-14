Umberto Eco insistió en que las nuevas generaciones no potencian su memoria, por lo que en ellas sí puede aceptarse el auge de la niebla del olvido

Algunas personas justifican sus olvidos a una cerrada neblina que se cierne sobre ellas y no les permite recordar con precisión y exactitud. Sin embargo, Umberto Eco, de quien hemos estado hablando sobre la memoria, dijo que la niebla era algo común en su ciudad natal y que, por el contrario, no le invitaba a la amnesia, sino a la intimidad y concentración.

En la mencionada entrevista que se publicó en el periódico La Jornada, explicó: “Siempre me ha gustado la niebla porque nací en una ciudad dominada por la neblina, Alejandría, la que, comparada con Londres, sería como Hawai. Pero para mí la niebla no significa el extravío de la memoria; la niebla es la pérdida de la visión, es una gran llamada a la interioridad. Caminar entre la neblina es como vivir con uno mismo, eliminar a los demás. Así que, para mí, no tiene nada que ver con la amnesia, aunque en ciertos textos se menciona la niebla como fumifugium, algo que llega a oscurecer incluso a la memoria. Desde mi perspectiva, la niebla es un gran detonante intelectual”.

No obstante, insistió en que las nuevas generaciones no potencian su memoria, por lo que en ellas sí puede aceptarse el auge de la niebla del olvido. Citó un programa de concursos en televisión en que se preguntó a cuatro jóvenes, entre 20 y 30 años, en qué año se conocieron Hitler y Mussolini. Se propusieron cuatro posibles respuestas: 1943, 1967, 1980 y 2005.

Es lógico, puntualizó, que, si Hitler y Mussolini murieron en 1945, tendrían que haberse conocido en 1943. Sin embargo, los tres primeros concursantes eligieron las otras tres fechas, por lo que el cuarto acertó porque no le quedó más opción.

¿Combato adecuada y eficazmente la niebla del olvido?