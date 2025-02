La normalización del horror: un balance de las atrocidades en México en 2024

En 2024 se reportaron al menos 4 mil 708 atrocidades con 8 mil 960 víctimas, cuya violencia y brutalidad no sólo representan una crisis de seguridad, sino también un peligroso proceso de normalización que amenaza con desensibilizar a la sociedad.

En 2024, México vivió otro año en el que la incidencia delictiva no disminuyó y el grado de violencia con el que se cometen algunos delitos aumentó. Las noticias sobre eventos violentos registradas en medios siguen evidenciando el País en el que vivimos las y los mexicanos, con hechos que no sólo pueden calificarse como atroces, sino que son tan viles como cotidianos.

Causa en Común recopila mensualmente actos violentos registrados en medios en un informe titulado “Galería del Horror: atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios”, que presenta, describe y analiza los principales hallazgos sobre este tipo de sucesos delictivos.

Estas atrocidades se catalogan en una lista de 21 categorías, entre ellas: masacres, asesinatos cometidos con tortura, violación agravada, asesinatos de mujeres con crueldad extrema, de niñas, niños y adolescentes, así como de políticos y autoridades en materia de seguridad.

El pasado 16 de enero, Causa en Común presentó el informe en el cual se documentan las atrocidades cometidas entre enero y diciembre de 2024. Durante este periodo se contabilizaron 4 mil 001 notas periodísticas que reportan al menos 4 mil 708 atrocidades y un total de 8 mil 960 víctimas. Entre las atrocidades con mayor impacto destacan los asesinatos con tortura, con al menos mil 186 casos; la mutilación, descuartizamiento y destrucción de al menos 652 cadáveres; el asesinato de al menos 505 mujeres con crueldad extrema, y la comisión de 442 masacres.

Asimismo, 2024 sobresalió por uno de los números más altos de actos violentos contra la autoridad (296), asesinatos de funcionarios y actores relevantes en materia de seguridad (231), y asesinatos de actores políticos (66). Es lamentable que el año en que se llevó a cabo la elección de representantes políticos más grande en la historia de nuestro país también se destaque como el más violento para los candidatos. Entre las atrocidades registradas en estas categorías se encuentra el asesinato de Gisela Gaytán, candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, quien fue atacada durante un recorrido de campaña, y el caso de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, cuya cabeza decapitada fue encontrada en el toldo de una camioneta.

Otra atrocidad que registró cifras alarmantes fue el asesinato de niñas, niños y adolescentes, con al menos 224 casos. Este número es preocupante, pero la violencia con la que se cometen estos crímenes evidencia un problema aún mayor. Algunos de estos hechos ilustran esta realidad: el 15 de enero, un padre asesinó con un machete a su hija de 13 años en Chiapas; el 15 de febrero, las autoridades detuvieron a una pareja que trasladaba en una caja el cadáver de su hija, quien presentaba huellas de violencia y signos de abuso sexual, y el 24 de junio, un joven de 16 años fue extraído de su hogar, sometido y enterrado vivo en Coahuila.

La violencia y la brutalidad que reflejan estos hechos no sólo representan una crisis de seguridad, sino también un peligroso proceso de normalización que amenaza con desensibilizar a la sociedad ante estas atrocidades. La falta de acciones contundentes y estrategias efectivas por parte del gobierno contribuye a perpetuar esta espiral de violencia, alimentada por la impunidad y la indiferencia institucional hacia las víctimas. Cada acto atroz no sólo destruye vidas, sino que también fractura el tejido social, sembrando miedo y desesperanza en comunidades enteras. Es urgente que como país dejemos de ser meros espectadores de esta cruda realidad. Mientras no enfrentemos con seriedad y responsabilidad esta crisis, México seguirá sumido en un círculo vicioso donde la violencia extrema será la norma y no la excepción.

El informe completo puede ser consultado en este enlace: https://www.causaencomun.org/atrocidades-registradas-en-medios