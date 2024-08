Ex dirigentes de Morena, del PAN, del PRI y del PES; ex gobernadores, ex senadores, experimentados parlamentarios, figuras polémicas, juniors, influencers y cientos de desconocidos conformarán la próxima Cámara de Diputados.

Aunque el Tribunal Electoral aún debe resolver las impugnaciones que este fin de semana se interpusieron en contra de la asignación de plurinominales que hizo el Instituto Nacional Electoral, con los votos de siete de sus 11 integrantes, ya podemos dar por concluido el espinoso debate de la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados y comenzar a analizar el perfil de la nueva Cámara. Nadie, ni los promoventes de las impugnaciones, espera que este Tribunal, presidido por Mónica Soto pero controlado por los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, vaya a hacer algo distinto a ratificar los acuerdos que emanaron del INE el pasado viernes. La Cámara de Diputados para la próxima Legislatura, que entrará en funciones el 1 de septiembre, estará integrada inicialmente por seis bancadas y dos diputadas que, en solitario, tendrán un voto. Ya con la distribución de la Representación Proporcional, Morena será la primera fuerza, con 236 diputados; el Partido Verde será -insólitamente- la segunda fuerza, aunque haya sido el quinto en cuanto a número de votos en la elección del 2 de junio, con 77 diputados; el PAN será tercera, con 72 diputados; el PT, con 51, será la cuarta fuerza; el PRI, quinta fuerza con 35 curules, y MC la sexta, con 27. Aparte, entrarán a la Cámara la perredista Elizabeth Sandoval, quien encabezaba la coalición Fuerza y Corazón por México en el distrito 12 de la Ciudad de México, y Guadalupe Mendoza, quien ganó como candidata independiente el distrito 9 de Michoacán. Esta distribución otorgará a Morena, PVEM y PT 364 diputaciones, con las que podrá votar, desde el día uno, los dictámenes del llamado Plan C de reformas constitucionales promovidas por Andrés Manuel López Obrador, que ya están casi todos procesados en la Comisión de Puntos Constitucionales. Sólo faltan el de reforma del Poder Judicial, que comienza a dictaminarse el lunes, y la reforma político-electoral. Otras consecuencias de esta súper mayoría gubernamental son que el oficialismo controlará los órganos de gobierno: Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política, las Comisiones Legislativas, los recursos de la Cámara, el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Auditoría Superior y todos los nombramientos que pasen por ahí. Con 236 diputados, Morena podría pedirle prestados 15 a sus aliados para tener la mayoría absoluta (250 más 1), para poder presidir la Mesa Directiva y la Jucopo durante los tres años de la Legislatura, como de hecho lo hizo entre 2018 y 2021.

Los ‘nuevos’ personajes

de San Lázaro

Todo se perfila para que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sea Ricardo Monreal Ávila, quien salvo un cambio de última hora será el coordinador de Morena. El habilidoso Monreal -quien pasó del Senado a San Lázaro- ya opera como el principal estratega de la mayoría. Se espera que, al menos el primer mes del primer periodo ordinario de la Legislatura, la presidenta de la Mesa Directiva sea Ifigenia Martínez, quien tendrá la encomienda de ponerle la banda presidencial a la presidenta Claudia Sheinbaum en la ceremonia del 1 de octubre. Será sin duda simbólico que una mujer que es referente de la lucha democrática ponga la banda presidencial a la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República. Ojalá la trayectoria histórica y el talante democrático de doña Ifigenia sirva de ejemplo para moderar los impulsos autoritarios de la nueva mayoría oficialista. La bancada de Morena, integrada por 161 diputadas y diputados electos en sus distritos y 75 plurinominales, es rica en personajes de larga trayectoria en la política; emisarios del viejo régimen, figuras polémicas y ex dirigentes de otros partidos. Hugo Eric Flores, ex presidente nacional del Partido Encuentro Social, y Manuel Espino, ex presidente nacional del PAN, son dos ejemplos de legisladores con nueva cachucha. Pedro Haces Barba, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), la llamada “CTM de la 4T”, y el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, encabezan la lista de dirigentes sindicales. El ex Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, es quizás el personaje más impresentable de la nueva bancada morenista, aunque también estarán en ella Sergio Mayer, Patricia Armendáriz, Antares Vásquez y los ex delegados Julio César Moreno y Víctor Hugo Lobo. El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa, Diana Karina Barreras, que llegarán en pareja a San Lázaro, y los ex priistas Fernando Castro Trenti y Mariana Benítez. En contraste, hay cuadros profesionales como Alfonso Ramírez Cuéllar, quien podría presidir la Comisión de Presupuesto y tiene una excelente relación con Claudia Sheinbaum; la ex Ministra y ex Senadora Olga Sánchez Cordero; el economista Vidal Llerenas, y algunos de sus legisladores más experimentados, como Leonel Godoy y Dolores Padierna.

Las bancadas de los

aliados de la 4T

El Partido Verde tendrá 77 y el PT 51 diputados, que jugarán un papel importante para llevar a cabo los planes del oficialismo en la próxima Legislatura; básicamente, aportarán los votos para aprobar todo. El Verde será coordinado por Carlos Puente, veterano político formado como aliado del PRI y representante de los intereses de las televisoras. Entre sus cuadros más destacados figura el ex priista Eruviel Ávila, tránsfuga ex Gobernador del Estado de México. El Verde sirvió de instrumento para colocar en la Cámara baja a juniors pertenecientes a nuevas y viejas élites políticas, como Julio Scherer Pareyón, hijo del polémico ex consejero jurídico de la Presidencia; Miguel Delgado Carrillo, hermano del presidente nacional de Morena; Luis Enrique Miranda, hijo de un ex Secretario de Estado priista, y José Antonio Gali, hijo de un prominente ex dirigente panista de Puebla. La ex conductora de televisión Ana María Lomelí y el ex panista José Luis Durán Reveles también estarán en la bancada verde. El Partido del Trabajo llevará a San Lázaro a algunos de sus dirigentes tradicionales, como Reginaldo Sandoval y Pedro Vázquez González, además de la zacatecana Socorro Núñez Monreal. Y también colocará a hijos de políticos, como Roberto Albores Gleason, hijo de un ex Gobernador priista.

Las bancadas de la Oposición

El grupo parlamentario del PAN será el más numeroso de la Oposición, con 72 curules, y entre los cuadros que podrían coordinarlo figura, primero, el actual coordinador Jorge Romero, aunque él buscará la dirigencia nacional del PAN y a partir del 10 de noviembre tendría que dejar la curul para asumir la presidencia del partido. En ese escenario, la ex Senadora Kenia López o el ex Senador Julen Rementería podrían ocupar la coordinación parlamentaria. Luego de una mala elección, el PAN en San Lázaro tendrá escasos cuadros experimentados. Entre otros, figuran José Elías Lixa, Paulina Rubio, Armando Tejeda, Claudia Quiñones, el coahuilense Guillermo Anaya, el ex Senador Federico Döring, el guanajuatense Fernando Torres Graciano y el neoleonés Homero Niño de Rivera. También estarán la ex Primera dama Margarita Zavala, y el ex dirigente nacional Germán Martínez, aunque en ambos casos se trata de ex militantes que no necesariamente operarán para los intereses de Acción Nacional. Y como en todos los partidos se cuecen habas, también estará el hermano de Marko Cortés, actual dirigente nacional, David Alejandro Cortés Mendoza. La bancada del PRI, de sólo 35 integrantes, continuará bajo la coordinación del ex Gobernador Rubén Moreira, y a ella se integrarán algunos cuadros ya conocidos, como Marcela Guerra (ex presidenta de la Cámara), el Senador sinaloense Mario Zamora, Samuel Palma y Sylvana Beltrones (Senadora e hija del defenestrado ex líder nacional Manlio Fabio Beltrones).

La bancada naranja

Movimiento Ciudadano tendrá sólo 27 diputadas y diputados, y quizás su mejor carta es la ex Senadora y ex candidata presidencial Patricia Mercado. Entre sus “figuras” destacan la ex dirigente nacional del PRI Claudia uiz Massieu; la ex gobernadora priista de Yucatán, Ivonne Ortega; la ex panista Patricia Flores Elizondo, formada en el calderonismo y ex jefa de la Oficina de la Presidencia, y el ex dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Entre sus diputados más jóvenes estarán el actual secretario general del partido, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, sobrino de Margarita Zavala y Felipe Calderón, y el académico ex morenista Gibrán Ramírez.