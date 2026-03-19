La Nueva Escuela Mexicana se construye en las aulas

Más allá de disputas entre autoridades o de la apropiación discursiva de un modelo educativo, la Nueva Escuela Mexicana no se construye en oficinas ni en debates mediáticos. Su verdadero significado se define en la práctica cotidiana de docentes y directivos, quienes enfrentan condiciones concretas, toman decisiones pedagógicas y traducen (o reinterpretan) los lineamientos oficiales en contextos escolares diversos. Ignorar estas voces no solo limita la comprensión del modelo, sino que también reduce las posibilidades de que cualquier reforma educativa logre consolidarse.

El conflicto de hace algunas semanas entre Marx Arriaga y la Secretaría de Educación Pública volvió a colocar en el centro del debate a los libros de texto gratuitos. La disputa, que derivó en su salida, tuvo como eje la negativa del ex funcionario a modificar contenidos de los materiales educativos frente a la intención institucional de revisarlos y ajustarlos. Más allá de los detalles administrativos, el episodio evidenció una tensión entre las diferencias internas sobre cómo ajustar y conducir los materiales educativos dentro del marco de la Nueva Escuela Mexicana.

Este caso es un ejemplo donde se condensan visiones encontradas sobre la educación. Por un lado, la defensa de un proyecto concebido como integral, con resistencia a modificar sus contenidos; por otro, la idea de que toda política pública (incluidos los libros de texto) debe ser perfectible y sujeta a revisión. Sin embargo, más allá de estas diferencias, centrarse únicamente en la confrontación entre figuras públicas puede desviar la atención de un aspecto más relevante: la ausencia sistemática de las voces de quienes implementan la política educativa en las aulas.

Más allá de disputas entre autoridades o de la apropiación discursiva de un modelo educativo, la Nueva Escuela Mexicana no se construye en oficinas ni en debates mediáticos. Su verdadero significado se define en la práctica cotidiana de docentes y directivos, quienes enfrentan condiciones concretas, toman decisiones pedagógicas y traducen (o reinterpretan) los lineamientos oficiales en contextos escolares diversos. Ignorar estas voces no solo limita la comprensión del modelo, sino que también reduce las posibilidades de que cualquier reforma educativa logre consolidarse.

Desde el análisis de políticas públicas, se ha advertido que los enfoques de implementación “Top-Down” (o “de arriba hacia abajo”) suelen subestimar la complejidad de los contextos locales y el papel de los actores que ejecutan la política. En la práctica, estos actores reinterpretan y adaptan las decisiones centrales, lo que explica por qué las políticas rara vez se aplican de forma uniforme. Así, más que excepciones, estas variaciones son parte inherente de su implementación.

La investigación Voces desde el aula: La Nueva Escuela Mexicana desde la experiencia docente, realizada por la red Mexicanos Primero, permite dimensionar esta brecha. En el caso de los libros de texto gratuitos, lejos de la idea de un instrumento homogéneo y plenamente adoptado, se observa una realidad mucho más compleja. Si bien algunos docentes reconocen elementos positivos, como el enfoque por proyectos y la posibilidad de fomentar mayor autonomía en el aprendizaje, también identifican importantes áreas de oportunidad.

En términos de pertinencia, los materiales no siempre responden a las necesidades del aula ni a las condiciones reales de los estudiantes. Su estructura y organización presentan dificultades: en algunos casos se perciben como extensos, con exceso de texto y pocos recursos didácticos que faciliten su uso pedagógico. Esta situación afecta su implementación, generando prácticas diversas que van desde el uso cotidiano hasta la utilización parcial o incluso el abandono del libro como recurso principal.

Asimismo, la coherencia entre los distintos libros y su alineación con los programas educativos no siempre es clara, lo que obliga a los docentes a complementar constantemente con otros materiales. Esta adaptación permanente evidencia que, en la práctica, los libros de texto gratuitos no operan como una guía cerrada, sino como un insumo más dentro de un proceso pedagógico mucho más amplio y contextualizado.

Otro elemento relevante es la percepción sobre el contenido ideológico. Lejos de ser un factor uniforme, este es interpretado y mediado por los propios docentes, quienes, en función de su entorno y de la relación con las familias, deciden cómo abordar o incluso omitir ciertos temas para evitar conflictos en la comunidad escolar. Esto confirma que la implementación del modelo no es homogénea, sino profundamente situada.

Estos hallazgos revelan una constante: la distancia entre el diseño de la política y su puesta en práctica. En este contexto, el inicio de un nuevo ciclo escolar representa una oportunidad clave no solo para ajustar materiales o lineamientos, sino para replantear el proceso mismo de construcción de la política educativa. Escuchar a las comunidades escolares (de manera sistemática y no sólo reactiva) permitiría avanzar hacia una implementación más pertinente, realista y sostenible.

El debate sobre los libros de texto no debería reducirse a su defensa o rechazo, ni a la disputa entre quienes los diseñan o los administran. La discusión de fondo es cómo lograr que estos materiales realmente contribuyan al aprendizaje de las y los estudiantes, y para ello resulta indispensable incorporar la experiencia de quienes los utilizan todos los días.

Ninguna reforma educativa puede consolidarse si se construye de espaldas a las aulas. La Nueva Escuela Mexicana no será lo que dicten sus documentos oficiales ni lo que defiendan sus impulsores más visibles, sino lo que las y los docentes logren hacer con ella en su práctica cotidiana. Escucharlos no es un gesto opcional, sino una condición necesaria para que la política educativa deje de ser un proyecto en disputa y se convierta en una transformación efectiva.