La nueva pandemia

Aragón afirmó que no somos seres humanos viviendo una vida espiritual, sino seres espirituales viviendo una vida humana. Alimentamos el cuerpo, pero no el alma y consumimos mucha basura: morbo, críticas. Reiteró que el mundo está afuera y no es el del celular, que entretener no siempre es positivo, porque se está privando a la gente de hacer cosas importantes para su vida

No nos referimos a una nueva ola o mutación del virus del Covid 19. En un video de Sofía Aragón, elaborado en el Centro Ricardo Salinas Pliego, la actriz y modelo alertó sobre los riesgos de las redes sociales, en el sentido de que entretienen, pero no construyen. Subrayó que las redes enseñan que es fácil convertirse en una persona famosa y transmitir un mensaje viral, pero compartiendo solamente “tontadas”, sin generar un valor para la sociedad. Lo lamentable de entretener, reiteró, es que les quitas a los demás el tiempo de lo que sí importa, de lo que sí construye. Resaltó que son personas que con un mínimo esfuerzo quieren generar grandes e ilusorios resultados: parejas perfectas, cuerpos divinos, trabajos de ensueño, viajes continuos y ropa increíble. Subrayó que nada de lo que vemos en las redes es cien por ciento real y perdemos la capacidad de diferenciar la realidad de la fantasía, generando un vacío muy profundo. Aragón afirmó que no somos seres humanos viviendo una vida espiritual, sino seres espirituales viviendo una vida humana. Alimentamos el cuerpo, pero no el alma y consumimos mucha basura: morbo, críticas. Reiteró que el mundo está afuera y no es el del celular, que entretener no siempre es positivo, porque se está privando a la gente de hacer cosas importantes para su vida. Bien dijo Pascal: “La sola cosa que nos consuela de nuestras miserias es la diversión, y, sin embargo, ésta es la mayor de nuestras miserias. Porque es ella principalmente la que nos impide pensar en nosotros. Sin ella caeríamos en el fastidio, y este fastidio nos conduciría a buscar el medio más sólido para salir de él. Pero la diversión nos distrae, y nos hace llegar insensiblemente a la muerte”. ¿Reduzco el contagio?