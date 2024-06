La Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación priorizará el fortalecimiento de la educación y el desarrollo tanto de la ciencia básica como aplicada, además de promover las humanidades.

Las expectativas para el gobierno de la virtual Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, son elevadas. Un indicio prometedor de que avanzamos en la dirección adecuada es la reciente transformación del CONACYT en la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, que estará dirigida por la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez. Esta decisión, tomada poco después de su contundente victoria electoral, no solo es significativa por su pertinencia, sino que también es una de las primeras acciones donde se define su equipo de trabajo para los próximos seis años. Este paso podría interpretarse como un mensaje claro a la comunidad científica sobre la importancia que el sector tendrá durante su administración.

La Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación priorizará el fortalecimiento de la educación y el desarrollo tanto de la ciencia básica como aplicada, además de promover las humanidades. Aunque aún no se han detallado los objetivos y metas específicas para cada uno de estas áreas, es de esperar que mantengan un fuerte impulso en las cuestiones sociales. Este impulso, que ha demostrado ser exitoso en nuestra región, subraya la importancia de abordar problemas con impacto directo en la sociedad, sin descuidar el fundamento de la ciencia básica.

Es fundamental reconocer que el impacto real de una institución como esta depende en gran medida del perfil de sus líderes. Sin ser expertos en gestión pública y procesos gerenciales, podemos afirmar que tanto un académico como un funcionario sin formación en ciencia o tecnología no resolverán los complejos problemas de este ámbito por sí solos. Así, podemos ver que no es suficiente contar con un perfil puramente académico al frente de organizaciones si no cuenta también con experiencia para resolver problemas prácticos. Un buen ejemplo de este equilibrio es la doctora Ruiz Gutiérrez, quien dirigirá la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Su liderazgo combina conocimientos académicos con experiencia como funcionaria para abordar los desafíos actuales en estas áreas.

La doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez es una distinguida científica, académica e investigadora con una robusta formación en biología. Obtuvo su licenciatura en Biología, maestría y doctorado en Ciencias Biológicas por la UNAM, destacando en su carrera científica con una extensa producción académica. Su liderazgo en la academia incluye ser directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM (2010-2014 y 2014-2018) y la primera mujer en presidir la Academia Mexicana de Ciencias (2008-2009). Además, ocupó el cargo de Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México entre 2018 y 2023, y también fue directora general de Estudios de Posgrado de la UNAM de 2000 a 2003.

En nuestra región, la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa (CONFIE) ha desarrollado un trabajo destacado en los últimos años. Actualmente, bajo la dirección del Dr. Carlos Karam Quiñones, contamos con la combinación ideal: un académico respetado y un funcionario competente de primer nivel, las evidencias de su eficacia son irrefutables.

CONFIE ha implementado un modelo que ha resultado muy positivo para la comunidad científica estatal. Hasta ahora, han organizado dos foros para fomentar la vinculación entre la academia y el sector privado, además de desarrollar una propuesta para conectar la academia con el congreso. Es importante destacar los apoyos directos para el desarrollo de investigadores y tecnólogos de nuestra área, incluyendo su participación en congresos y la publicación de sus resultados en revistas de alto impacto. También se ha brindado apoyo a los estudiantes para asistir a congresos y concursos. Asimismo, han creado comisiones para abordar los problemas graves de la región, como el Consejo Científico Ciudadano del Agua.

En conclusión, es importante mantener un optimismo cauteloso frente a las recientes iniciativas en el ámbito de la ciencia y la tecnología, con la esperanza de que se transformen en pilares del desarrollo nacional. La instauración de la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación representa un paso significativo hacia adelante. Ante la presencia de líderes capacitados al mando, las expectativas son elevadas para que estas disciplinas sean fundamentales en la construcción del futuro que México merece y nuestra sociedad demanda.