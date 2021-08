En lo que corresponde a la oposición ¿cuáles son sus compromisos, su encargo público, sus responsabilidades?

Se afirma que la oposición política se considera como una de las categorías fundamentales en una sociedad que aspira o desea consolidar la democracia en su forma de gobierno. Diversos estudios han abordado el tema de la oposición política como resultado de un proceso histórico y cultural determinado, que comprende los asuntos y acciones que se consideran dentro del concepto de lo político, entendido éste, desde una breve conjetura, como todo aquello que involucra los intereses de una sociedad, comunidad, organización o grupo determinado sobre asuntos que les son comunes en un determinado orden social.

El término de oposición política, sostiene el filósofo y pedagogo colombiano, José Gabriel Cristancho, es aquello que se refriere, desde la vida cotidiana, a partidos políticos, organizaciones o movimientos que no pertenecen a la coalición de un gobierno o al status quo, y que se mantienen en contra de él, ejerciendo una vigilancia, control, o modos de resistencia o protesta contra alguna parte o la totalidad de sus orientaciones, directrices o actividades.

Se entiende entonces que Oposición política es el conjunto de expresiones sociales que tienen que ver con tres aspectos esenciales: con lo relativo a los intereses en común, ideologías o creencias políticas que se reúnen en partidos, asociaciones, organizaciones, etc.; con las formas de gobernar ya sean presidencialista, parlamentaria, republicana o dictadura, entre otras; y con las políticas que reflejan el actuar de los llamados gobiernos populistas, neoliberales, oligárquicos, demagógicos y demás calificativos relacionados con la forma en que deciden “las políticas gubernamentales” que finalmente afectan o benefician a la población.

Tenemos entonces, que para identificar a nuestro gobierno y a la oposición en México, hay que revisar estos tres aspectos esenciales de la política: lo ideológico, la forma de gobierno que plantean y la manera en que gobiernan.

En los últimos 30 años, hemos conocido cómo gobiernan todas las opciones políticas del país, lo que nos permite revisar, desde una visión más amplia, no sólo el ejercicio del poder desde el gobierno, sino desde la oposición misma, más allá de su justificación en un régimen democrático, el origen de su concepción o a quién representan. Es importante considerar con mayor escrutinio el comportamiento y utilidad social de la oposición política, preguntarnos, por ejemplo, cuál es realmente el papel que desempeñan y de qué sirve o han servido para nuestra sociedad.

En México la participación de la oposición política desde los partidos, ha jugado un papel en el que fundamentalmente se les reconoce como protagonistas en la lucha por la pluralidad política y la alternancia en poder, pero no más allá. Una especie de lucha democrática que cobró sentido, no por ser una democracia de partidos, sino por ser una democracia entre partidos, en los que ejercen el poder y los que no, en los que gobiernan y los que se oponen.

Por otra parte, del gobierno sabemos cuál es su compromiso, su trabajo, su encargo público, a él se le juzga, se le observa, se le acusa, se le denuncia, se le enfrenta y se le demanda, pues forma parte de sus obligaciones rendir cuentas como representante de una mayoría que lo llevó al poder.

En lo que corresponde a la oposición ¿cuáles son sus compromisos, su encargo público, sus responsabilidades? Esta es una pregunta que se deberían responder abiertamente los que representan la oposición, aclarar cuáles son sus motivaciones y propósitos como para que la sociedad pueda creer en ellos o recibir su apoyo.

A la llegada de López Obrador a la Presidencia de México, los partidos considerados como más importantes establecieron una alianza de facto para enfrentar al actual gobierno, en poco tiempo se establece una clara polarización de la lucha política, lo cual, según el politólogo italiano Giovanni Sartori, en un pluralismo polarizado, se viven dificultades prácticamente irreconciliables, debido a que los desacuerdos entre partidos no sólo son por cuestiones políticas, sino que lo son también sobre principios, valores y fundamentos. Para Sartori, esta oposición polarizada se caracteriza por ser una oposición irresponsable, y que a menor posibilidad de ganar, mayor será la irresponsabilidad de la oposición.

Desafortunadamente en nuestro país, la oposición nunca ha sido considerada como entidad de interés público para que rinda cuentas, ni debatida por no consultar sus decisiones, por el contrario, ha sido parte de lo que acusa y reclama de sus adversarios. De ahí que la polarización política no sólo se manifiesta cuando gobiernos y oposición se enfrentan por el poder, sino que se muestra sobre todo cuando se confrontan intereses distintos, cuando en un contexto de lucha política los actores representan, no una alternativa de cambio social, sino una clase política definida con intereses propios muy bien determinados.

En Sinaloa la próxima oposición estará formada por partidos acostumbrados a co-gobernar desde el poder, hoy tendrán que aprender a ser oposición y a definir su papel como opción política, ello determinará sin duda su futuro a mediano plazo.

