La orquesta del cerebro

En 1983, el psicólogo Howard Gardner propuso su teoría de las inteligencias múltiples, según la cual nuestro cerebro no tiene una inteligencia única, sino un conjunto de habilidades independientes y autónomas.

De hecho, Gardner propuso ocho tipos de inteligencia: Lingüística, Lógico-Matemática, Espacial, Musical, Corporal y Cinéstesica, Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista.

Por eso, no nos debe extrañar que Íñigo Pirfano haya escrito un libro sobre “Inteligencia Musical”, donde tituló el segundo capítulo: “El cerebro es una orquesta”. Es este apartado, señaló: “Los expertos en neurofisiología explican que la música es un ejercicio en el que participa todo el cerebro. Viene a ser algo así como una actividad pan-cerebral... puesto que involucra, de manera admirable, a todos los elementos de nuestra mente y les hace entablar un diálogo: al hemisferio izquierdo con el derecho; requiere el concurso de la lógica y de la razón, pero también de los sentimientos”.

Es cierto que no todos somos niños prodigio musicales, ni todos desarrollamos nuestras aptitudes, asentó Pirfano, pero, “dejando a un lado el caso de los prodigios de la música, casi todo el mundo tiene aptitudes para ella: ya sea para la interpretación, o al menos para la comprensión y el disfrute de los tesoros que la literatura musical encierra”.

Asimismo, precisó: “Tal como revelan algunos estudios recientes, cuando un intérprete toca, lee la partitura, se emociona, recuerda, imagina y coordina su motricidad al mismo tiempo que comprende intelectualmente la obra y la contextualiza, se registra actividad eléctrica en la corteza visual, sensorial-táctil, auditiva, motora, en el cerebelo, en los ganglios basales, área de Broca y en otras regiones relacionadas con el lenguaje,emociones (sistema límbico), memoria (hipocampo) y atención (cortezaprefrontal). El cerebro viene a ser, pues, como una orquesta perfectamente organizada”.

¿Desarrollo adecuadamente la inteligencia musical?