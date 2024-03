@chamanesco / Animal Politico / @Pajaropolitico

La batalla se va alineando en dos flancos: quienes quieren que continúe el proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador en 2018, al que él mismo, su candidata y sus simpatizantes llaman ‘cuarta transformación’, y quienes consideran que eso debe frenarse de tajo, para regresar a donde estábamos hace seis años.

¿Y eso qué tiene que ver con las elecciones?

Apuestas y personajes

De hecho, la primera apuesta de las dirigencias del PRI, PAN y PRD en estas campañas es arrebatarle el Congreso a Morena. No en balde, colocaron a sus “pesos pesados” en las listas de candidaturas.

No es casual que se hayan asegurado un lugar en el Senado los dirigentes partidistas Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. Ni que hayan enviado a la Cámara baja a personajes como Jorge Romero (el principal operador de la dirigencia panista, quien repetiría como diputado), Germán Martínez (un experimentado legislador que formó parte de la primera Cámara con mayoría opositora al PRI, en 1997); Kenia López, coordinadora de la campaña de Xóchitl Gálvez, o Julen Rementería, actual coordinador de los senadores del blanquiazul.

En el PRI, tampoco es una casualidad el regreso de un personaje como Manlio Fabio Beltrones, quien después de un sexenio en la banca regresará a la Cámara de Diputados, donde podría ser obligado el diálogo entre la presidenta y el Legislativo.

Marcela Guerra, actual presidenta de la Cámara; Rubén Moreira, actual coordinador de la bancada tricolor, y un grupo de integrantes de la dirigencia partidista, ex gobernadores, legisladores y ex funcionarios completan la lista tricolor.

En una Cámara de mayoría opositora, Morena podría contar con un experto en negociaciones políticas: Ricardo Monreal, senador, líder del grupo parlamentario mayoritario durante este sexenio y constructor de los acuerdos que permitieron que AMLO contara con reformas como la de la creación de la Guardia Nacional, en 2019.

Tampoco parece casual que Ricardo Monreal sea el único de los ex contendientes de Sheinbaum en la contienda por la candidatura presidencial que va a la Cámara y no al Senado.

Mientras Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco se darán vida de senador en su escaño, Monreal podría ser el encargado de las negociaciones importantes con los partidos opositores; la primera de ellas, el presupuesto del gobierno en la primera mitad del sexenio.

A la Cámara baja también podrían ir varios legisladores actuales que ya conocen las lides legislativas, como la ex ministra Olga Sánchez Cordero, a quien colocaron hasta el lugar 11 de la Cuarta Circunscripción; además de Alfonso Ramírez Cuéllar, ex presidente de la Comisión de Presupuesto; Sergio Gutiérrez Luna, ex presidente de la Cámara; el economista Vidal Llerenas, y expertos en grillas, como Víctor Hugo Lobo, Napoleón Gómez Urrutia; los ex priistas Eruviel Ávila y Mariana Benítez y el ex Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Entre muchos nombres -los partidos registraron en total 5 mil 743 candidaturas-, se cuela de todo: familiares, amigos, indiciados, cuotas de gremios, chapulines, tránsfugas y trapecistas... y puede ser que, también, algunos activistas ciudadanos o legisladores con alguna causa específica.

Como sea, su papel será relevante en un sexenio en el que el Congreso debería estar llamado a recuperar el peso que perdió durante seis años de mayoría absoluta oficialista.

De ser así, volverá a ser tiempo del Legislativo.