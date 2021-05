La paradoja de la muerte

Muchos seres humanos malgastan la vida acumulando bienes, riquezas y posesiones sin recordar que no se llevarán nada de lo que hayan logrado acumular. Como dice la conocida máxima: desnudos nacimos y desnudos nos iremos. No obstante, algunas personas tratan de atenuar esta contradicción alegando que lo que buscan es no dejar desprotegidos a los miembros de su familia.

Es cierto que hay que procurar dejar cubiertas, en la medida de las posibilidades, las necesidades de los familiares directos que nos sobrevivirán; sin embargo, en muchas ocasiones no obedece a esta motivación protectora el resorte de nuestras intenciones, sino a un afán desmedido de poseer y de acumular.

Aun más, no siempre conviene tratar de solucionar el camino y atenuar las dificultades de los herederos, porque más que ayudar degenera en un grave perjuicio para su desarrollo personal. Hay que procurar no dejarles problemas, pero tampoco es viable eliminar cualquier aspereza de su camino que resulte formativa.

Y es que, paradójicamente, como señaló el filósofo Antonio Rodríguez Huéscar -alumno del maestro José Ortega y Gasset-, quien lega el patrimonio de una vida íntegra y generosa es, también, quien más herencia deja:

“Y ocurre que, paradójicamente, cuanto más grande es el vacío que una vida nos deja al acabarse, tanto mayor es el área de nuestro vivir que llena y edifica; cuanto más radical la soledad, tanto más segura y perdurable la compañía; cuanto más hondo el dolor por lo que perdemos, tanto más confortadora la consolación por lo que nos queda. Yo pondría en el panteón simbólico de los grandes creadores, a guisa de mote heráldico del nobilísimo linaje humano que integran, esta leyenda: ‘Quien más se lleva, más deja’.

¿Comparto esta vital enseñanza? ¿Me preocupo por legar bienes y riquezas, o valores y virtudes?