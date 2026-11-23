En México, la Constitución promete mucho cuando se trata de derechos. En cambio, las autoridades suelen cumplir muy poco. Para cerrar esa brecha se usa el juicio de amparo: para volver reales los derechos que solo existen en papel

México parece haber encontrado una fórmula peculiar para proteger derechos y luego negarlos. Primero, los reconoce en la Constitución; después, genera leyes para restringirlos. Finalmente, estrecha las vías judiciales para evitar que sean exigidos. La contradicción es evidente, y esto es preocupante, porque los derechos hoy en día sólo están a salvo en el papel.

Históricamente el juicio de amparo ha sido la gran herramienta para defender nuestros derechos frente al poder. Durante años, personas y organizaciones de la sociedad civil han utilizado este juicio para cuestionar decisiones del Estado que de otra manera no hubieran sido resueltas. Por ejemplo, cuestionar las leyes que afectan negativamente la libertad de expresión, combatir las respuestas de las autoridades cuando se niegan a revelar información sobre sus acciones, o incluso, para controvertir aquellas decisiones que dejan en indefensión al medio ambiente ante el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura.

Como todo en derecho, la figura del amparo era cuestionable y también dejó mucho que desear; sin embargo, era la mejor justicia que conocíamos. A pesar de ello, en octubre de 2025 cambiaron las reglas. La reforma a la Ley de Amparo tuvo efectos concretos en dos grandes temas. El primero fue endurecer los requisitos para demostrar quiénes tienen el derecho de acudir a los tribunales —lo que los abogados conocen como interés legítimo— y quiénes no. El segundo fue reducir los supuestos donde se podía obtener una suspensión; es decir, que el juez impida que un daño ocurra mientras avanza el juicio.

En pocas palabras: menos personas pueden acceder al juicio de amparo, y es casi imposible obtener una suspensión en la mayoría de los casos. Ante una justicia que históricamente ha quedado a deber, la solución del legislador con la reforma de 2025 fue dificultar todavía más la posibilidad de exigir cuentas al Estado.

En México, la Constitución promete mucho cuando se trata de derechos. En cambio, las autoridades suelen cumplir muy poco. Para cerrar esa brecha, se usa el juicio de amparo: para volver reales los derechos que solo existen en papel. Una reforma que limita el acceso al juicio de amparo limita el acceso a nuestros derechos.