Esa es la paz de los delincuentes; la “paz” de los acuerdos; “la paz” de la impunidad; “la paz” de la falsa economía; la paz del sometimiento; la paz de la aceptación de la sociedad porque los ciudadanos terminan por creer que nada se puede hacer, ya que hasta las autoridades la aceptan, se hacen cómplices y algunos gobernantes hasta son actores en los delitos

Dados los últimos acontecimientos sobre la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro, señalado como jefe de las bandas de narcotraficantes en el norte de Sinaloa, descabezando así una organización delictiva que había logrado controlar con total impunidad, mediante acuerdos con autoridades locales y hasta nacionales, y que actuaba sin impedimento alguno, en toda la zona norte del estado:

1. Durante varios años en Sinaloa se “gozó”, (es un decir), de una paz ficticia y una “economía negra”, basadas en acuerdos entre las diferentes bandas y sus líderes, repartiéndose el territorio, el personal, las rutas de trasiego de drogas y dinero, así como por acuerdos con las autoridades, sobornándolas, extorsionándolas o amenazándolas, a cambio de “dejar hacer, dejar pasar” las actividades del narcotráfico y sus consecuencias; tal y como fue la llamada “Pax Romana”, que se logró con el “acuerdo” de todas las provincias del imperio que aceptaron la tutela de Roma.

Esa es la paz de los delincuentes; la “paz” de los acuerdos; “la paz” de la impunidad; “la paz” de la falsa economía; la paz del sometimiento; la paz de la aceptación de la sociedad porque los ciudadanos terminan por creer que nada se puede hacer, ya que hasta las autoridades la aceptan, se hacen cómplices y algunos gobernantes hasta son actores en los delitos. El duro despertar se da cuando por “alguna razón” se rompen los acuerdos, que en este caso fue por la intervención de Estados Unidos que ha estado exigiendo al gobierno mexicano que actúe contra los narco-terroristas.

2. Pero también se ha tenido “la pax de los políticos narcos” o de los narcopolíticos, pues por la ambición de poder de los delincuentes, también “entraron” a la política nacional y local para desde el gobierno actuar con mucha mayor impunidad y gozar de la “protección de las leyes”, “legalizando” el uso de las armas y protegiéndose tanto en libertad como en las mismas prisiones, desde donde siguen ordenando y actuando en sus negocios. Hubo pues aquí también “acuerdos” de “apoyos” para ganar elecciones o para introducir como candidatos y funcionarios a delincuentes, asesinos y traficantes. En Sinaloa, las autoridades de EU han identificado al exgobernador Ruben Rocha Moya, al Senador Enrique Inzunza Cázarez y ocho funcionarios y exfuncionarios más como cómplices de los narcotraficantes, pero prácticamente las autoridades norteamericanas han denunciado en todo el país a diversos funcionarios de todos los niveles, como copartícipes en actividades delincuenciales, algunos de los cuales hasta han sido asesinados, otros han renunciado, algunos se han entregado, se han ocultado o han desaparecido; al romperse los “acuerdos”, se tiene un costo terrible en asesinatos, feminicidios, infanticidios, “daños colaterales”, heridos y desparecidos. Esto es lo que Sinaloa ha estado sufriendo: primero en Culiacán, después en Mazatlán y ahora en Guasave, Ahome y otros municipios del norte del estado.

3. Pero también existe “la pax del gobierno”; es la de “aquí no pasa nada”, o bien la de “no exageren, no son tantos los muertos”, más aún, “hubo más muertes antes que ahora”, “aquí no se produce fentanilo”, “no existe ningún laboratorio”; se niega que existan acuerdos con los delincuentes a pesar de las fotografías del Presidente visitando y saludando a la madre de uno de los narcotraficantes más notables en Sinaloa; se niega que haya más desaparecidos, se repudia y ridiculiza a las madres con hijos desaparecidos; no se reconocen las constantes extorsiones a los empresarios, chicos, medianos y grandes; se bloquean las inversiones si no hay algún cobro ilegal; no existen tampoco los bloqueos de carreteras, el robo de autos y los incendios y disparos contra casas y negocios. Es pues la “falsa pax” desde los escritorios de los gobernantes, bien protegidos con soldados y policías.

4. Se tiene además “la paz social”, la que sueñan los mexicanos de buena voluntad, la de los empresarios honestos, que a pesar de todo siguen luchando aunque muchas veces no encuentran dónde resguardarse de los disparos; la de los ciudadanos que no saben por dónde transitar o no hay dónde divertirse con sus familias, o dónde atender su salud con cierta seguridad, o por dónde llevar a sus hijos a la escuela, o por dónde ir a trabajar sin ser víctimas por “daño colateral”. Es la paz de la sociedad que se ve todavía muy lejana, casi como un sueño y por la cual, a pesar de todo, hay que seguir luchando.